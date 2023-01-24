ФОТО. Новое судно Tallink MyStar: билеты платинум-класса за 500 евро в одну сторону и рай для шопоголика

Новый флагман флота Tallink, скоростной паром MyStar, вышел на линию Таллинн-Хельсинки 13 декабря. На новехоньком судне есть много всего интересного, включая платинум-лаунж, где можно неограниченно пить Dom Pérignon и Hennesy, магазины с товарами на любой вкус и множество ресторанов.

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По словам представителей Tallink, среди клиентов, пока в основном из Финляндии, пользуется популярностью новая услуга мини-круиз, то есть дневной отдых на корабле. Днем они поднимаются на борт, плывут через Финский залив, и затем обратно, не покидая судно. В чем смысл? Оказывается, для многих такая поездка представляет собой возможность насладиться компанией друзей или семьи за столиком в ресторане или походе по магазинам. По сути, поездка на корабле для них превращается посещение плавучего торгового центра.

На новом флагмане MyStar как раз очень много магазинов, где можно действительно застрять на весь день. Теперь там даже есть парфюмерный уголок обожаемого гурманами британского бренда Jo Malone. Утолить голод и жажду можно как в ресторане, так и в Burger King, а если добавить к каждому билету (туда-обратно) по 69 евро, то можно наслаждаться неограниченными напитками и едой в бизнес-лаунже. Однако это еще не самый дорогой тип билета.

Foto: SENYA TAYLOR/DELFI MEEDIA

За дополнительные 500 евро пассажиры Tallink могут получить доступ в платинум-класс. Новая концепция на борту Tallink – приватный салон всего на шесть мест. Там можно насладиться роскошной поездкой с с бокалом Dom Pérignon или стаканчиком Hennesy - в неограниченном количестве. Еду, напитки и покупки можно заказывать из судовых магазинов и любого ресторана, даже не вставая с удобного кресла. При желании можно смаковать шампанское, закусывая бургером с картошкой из того же Burger King - красиво жить не запретишь.

В стоимость 500 евро (в одну сторону) входит персональное обслуживание, высокоскоростной интернет, iPad и шумоподавляющие наушники. При замене включенной в цену услуги Priority Car на гараж у вас будет доступ к машине на протяжении всей поездки. Стоит ли это все такой суммы - решать уже клиентам, кто осмелиться себя так побаловать.

Смотрите галерею с нового судна MyStar, чтобы в числе прочего увидеть, как выглядит заветный платинум-лаунж.

О судне MyStar

Строительство MyStar началось 6 апреля 2020 года. Судно было передано Tallink 7 декабря 2022 года. Самое технологически продвинутое и энергоэффективное судно флота Tallink, MyStar имеет длину 212,4 метра и способен перевозить 2800 пассажиров. Пять 8-цилиндровых главных двигателей судна способны работать на сжиженном природном газе (СПГ) и судовом дизельном топливе.

Дизель-электрический привод с винтами фиксированного шага даёт технологические преимущества MyStar, по сравнению с традиционными судовыми приводами, делая MyStar значительно более энергоэффективным. Одновременно MyStar оснащён и решением для электропитания от береговых энергосистем и смарт-решением для автомобильной палубы. Использование берегового электроснабжения на MyStar является частью программы Twin-Port 3 при совместном финансировании в рамках программы Европейского союза The Connecting Europe Facility (CEF).

Факты о MyStar