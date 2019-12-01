ФОТО. "О ней будет говорить вся Европа": В Вильнюсе зажгли огни на главной елке

Сегодня вечером на Кафедральной площади литовской столицы зажглись огни рождественской елки. Местные жители и туристы уже привыкли, что каждый год власти Вильнюса удивляют необычным убранством главной елки страны. И вот как они постарались на этот раз.

В этом году елка в Вильнюсе украшена шахматными фигурами и светится белыми и синими огнями, пишет портал rus.delfi.lt.

Перед зажжением огней на этой елке мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обещал, что столичная елка в этом году будет претендовать на титул самой красивой елки Европы и множество туристов съедется в Вильнюс, чтобы полюбоваться на нее.

Напомним, что в Риге огни на главной елке страны на Домской площади зажгут 1 декабря в 17:00.