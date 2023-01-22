ФОТО. Очень старая Ганза. В легендарном ресторане в Таллине поменялось меню: впервые за 25 лет

За 25 лет ресторан Olde Hansa посетили более 7 миллионов человек. И вот впервые за четверть века знаменитый таллиннский ресторан решил немного поменять меню. Чем же будет удивлять одно из самых известных мест столицы?

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"Наш ресторан, созданный в оригинальном стиле, посетили более 7 миллионов человек, большую часть которых составили местные жители и итальянские гурманы, никогда ранее не бывавшие в Olde Hansa. Многие жители Эстонии впервые посетили наш ресторан как раз после пандемии COVID-19. Olde Hansa — самый популярный в мире ресторан в средневековом стиле: это один из основных пунктов назначения для туристов, приезжающих в Эстонию. Olde Hansa исключителен, и это нам подтверждают все посетители", — заявил владелец Olde Hansa Аури Хакомаа.

Помимо удивительных блюд, в Olde Hansa продумана каждая деталь: от приветствия обслуживающего персонала до тканей, от столовых приборов до украшений. "В 1500 году самые лучшие ткани доставлялись прямо из Парижа, из Богемии везли бокалы из самого благородного стекла, какое могли тогда раздобыть местные мастера, а самые дорогие специи покупались у восточных торговцев", - рассказывает герольд Olde Hansa.

В 2023 году ресторан решил вдохнуть новую жизнь в интерьер помещения, придав ему еще больше средневекового духа. Теперь посетители Olde Hansa наверняка заметят новую посуду, оригинальные аксессуары, интересный текстиль и яркие краски на росписях стен.

Foto: AURELIA MINEV

Изменения затронут и меню. "Моя команда поваров и я досконально изучили рецепты по средневековым документациям. После этого мы создаем свежеприготовленную продукцию со специями, которые попадали на территорию современной Эстонии через Ганзейский Торговый Путь с Дальнего Востока", - пояснил шеф-повар ресторана Эммануель Вилле.

Так, например, теперь в меню ресторана, помимо всего прочего, появятся:

Фламбированный лосось в соусе из лесных грибов по рецепту из ганзейского города Бергена;

знаменитое "Гуте Сау", воспетое еще Мартином Лютером – яство из свинины в пиве и имбирном сиропе;

выдержанная в маринаде из белого вина телячья щека – в честь города Брюгге, родного города шеф-повара ресторана;

любовно запеченное филе оленины в соусе из белых грибов с мускатным кремом и пастернаком;

три изысканных купеческих мясных блюда: нежнейшая мускатная телячья колбаска с эстрагоновой горчицей, иберийская кровяная колбаска с луковым вареньем, колбаска из лесной дичи с соусом из хрена;

haggis – блюдо из баранины из Шотландии.

пылающее лакомство - Vegetarium Gloriam - вареная по особому рецепту свекла, заправленная травяным маслом. Самое праздничное и зажигательное вегетарианское блюдо.

Средневековый ресторан Olde Hansa – это дом богатого купца, в котором гости могут наслаждаться деликатесными блюдами и напитками, приготовленными в соответствии с традициями Ганзейского периода, средневековой музыкой и вежливым обслуживанием. Все блюда, указанные в меню, среди которых много деликатесов из дичи, сварены/испечены по рецептам и кулинарным технологиям XV века. Ресторан был открыт в Таллине в 1997 году.