ФОТО. Отдых в Северной Эстонии: невероятно красивая рыбацкая деревушка Алтья и Природный парк Лахемаа

С конца августа прошло уже больше месяца и даже если вы ездили летом в отпуск, то, скорее всего, уже позабыли это ощущение свободы от рабочих обязанностей. Но, как среда – маленькая пятница, так и выходные – маленький отпуск и их всегда можно использовать с пользой.

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Понятное дело, на два дня далеко не уедешь, но до Литвы или Эстонии не так и далеко. Тургид много писал про Литву этим летом: про смотровую вышку в Киркилай и очень красивое поместье Ильзенберг, про усадьбу Платона Зубова в Жагаре и природную тропу Мушос Тирелис, которая по праву считается лучшей на севере Литвы. Но очень красивые и уникальные места есть и в Эстонии. Например, рыбацкая деревушка Алтья и Природный парк Лахемаа.

Северная Эстония может гордиться своей нетронутой природой, величественными усадьбами, историческими городами и рыбацкими деревнями, сохранившими древние традиции. Рыбацкая деревня Алтья тоже из числа таких мест.

До Альтьи, расположенной в Национальном парке Лахемаа, можно добраться по шоссе Таллинн-Нарва (E20), повернув в сторону Хальяла, а затем следуя указателям на Альтья. Дорога ведет через прекрасную Северную Эстонию – контраст между красотой и суровостью природы здесь действительно удивителен.



Рыбацкая деревня Альтья действительно старая – впервые она упоминается в письменных источниках в 1465 году. Это типичное приморское поселение, дома здесь стоят вдоль единственной улицы. Восстановленные работниками Национального парка Лахемаа хутора в Алтья теперь выглядят как обычные приморские поселения. На мысе Алтья можно увидеть сараи для хранения сетей, которые также заново отстроены по фотографиям и воспоминаниям жителей деревни. В поселении также есть игровая площадка с качелями и корчма Алтья, в которой можно отведать блюда национальной кухни.

Природно-культурная тропа Алтья также создана для осмотра и знакомства с деревней. Ее длина всего три километра, но она охватывает все самые красивые достопримечательности рыбацкого поселка. Тропа начинается от мыса Алтья после висячего мостика и продолжается вдоль живописных берегов реки, заканчиваясь у каменистого пляжа.



По пути в Алтья можно посетить и одно из самых известных мест Национального парка Лахемаа – природную тропу Вируского болота. Длина самой тропы — 3,5 километра (длина круга 6 км), часть из которой — дощатая дорога, доступная для передвижения в инвалидном кресле или в детской коляске. Деревянный настил ведет прямо к смотровой башне, на первую платформу которой можно заехать прямо на инвалидной коляске. Посмотреть, как выглядит тропа, можно ЗДЕСЬ.