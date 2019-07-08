ФОТО. Отдыхающие оценили Палангу: "все так плохо, по-деревенски"

Как бы вы оценили Палангу, пользуясь 10-балльной шкалой? Такой вопрос журналист портала DELFI задавала прохожим на курорте. Мнения разделились: одни поставили 0, а другие 10 баллов.

"7 баллов из-за плохой погоды", – сказала женщина из Вильнюса. Пара из Каунаса также оценила Палангу только на 7 баллов: "Из-за погоды", сказал мужчина. "Нет, из-за публики", – заметила его супруга.

"На тройку, – сказал отдыхающий из южной части Литвы. – Я сюда приехал в первый раз, не ожидал, что все будет так плохо, по-деревенски". Он сказал, что даже в детстве не приезжал в Палангу, отдыхал с семьей в Швянтои, Клайпеде или Мелнраге.

Пара старшего возраста заметила, что, когда такая погода, могут оценить Палангу только в 0 баллов. "Холодно, хотя так все нормально, поставила бы 9 баллов. Если бы погода была хорошей, все было бы хорошо", – сказала женщина из Паневежиса, а стоявший рядом мужчина заметил, что он считает, что Паланга заслуживает 10 баллов.

Приехавшая в Палангу пара из Вильнюса сказала, что пока не может оценивать курорт, поскольку они здесь в первый раз спустя 10 лет.

"Все изменилось в лучшую сторону, – сказала женщина. – Мы еще только 500 м прошли, но первое впечатление такое - я удивилась, что в кафе больше нет пластмассовых стульев. Это первое впечатление, больше пока не видели".

Стоявший неподалеку мужчина сказал, что Паланга стала красивее и меняется в лучшую сторону.

Жительница Шяуляй, встреченная на ул. Й.Басанавичюса, сказала, что Паланга меняется и становится лучше: "Я бы оценила ее на 8 баллов".

Молодая пара из Каунаса была недовольна погодой. "Когда погода хорошая, бывает лучше, но вообще, все хорошо. Я бы поставила 9", – сказала девушка. Ее парень заметил, что сейчас погода уже лучше, до этого было намного хуже. "Сегодня погода уже хорошая, а за вчера и позавчера я бы поставил 6 и 7", – сказал он.

Гражданка Литвы, которая живет в Италии, поставила Паланге 7 баллов. "Только из-за погоды, никогда не знаешь, что тебя ждет. И вообще Паланга отличается таким сельским стилем. И люди, и город и вообще, – сказала она. – Мы живем за границей, так там все по-другому".

Женщина, приехавшая в Палангу с дочерью из Друскининкай, сказала, что давно здесь не была. "Но для меня одно уже море много значит. 10 баллов только за море", – сказала она.

Семья из Радвилишкиса разделилась во мнениях. Муж оценил курорт в 7 баллов, а жена дала 10. "Холодновато", - сказал мужчина.

10 баллов Паланге дал и клайпедчанин, который сейчас работает в Паланге. "Я сейчас живу в Паланге, здесь и живу и отдыхаю. Все замечательно", – сказал он.

Другой клайпедчанин сказал: "За природу и море - 9, а за ул. Й.Басанавичюса – 4 балла".

Пара из Вильнюса дала курорту 8 баллов. "Все хорошо, мы приехали сюда из Швянтои, чтобы погулять, мы отдыхаем в Швянтои", – сказали молодые люди.

Каунасец поставил Паланге 9 баллов. "Паланга очень изменилась. Вот мы прошлись, много есть такого, чего раньше не было", – сказал он. Его подруга оценила курорт в 10 баллов. "Мне здесь очень нравится. Очень многое обновили. Все очень хорошо", – сказала она.

Еще один каунасец оценил курорт всего в 8 баллов. "Я раньше часто сюда приезжал летом. Сейчас многое изменилось, выглядит странно. С одной стороны это хорошо, но странно, глаза привыкли к другой картине", – сказал он.