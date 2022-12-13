ФОТО. Первая поездка на поезде из Вильнюса в Варшаву: что ждет, какие неудобства, и к чему надо готовиться

12 часов и 40 минут – столько длилась первая, спустя 9-летний перерыв, поездка на поезде из Вильнюса в Краков через Варшаву. Поезд шел на час дольше, чем планировалось. Интерес к маршруту большой не только в Литве, но и в Польше, на некоторых станциях пассажиров было столько, что они ехали стоя.

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О том, что с 11 декабря появится ежедневный поезд из Вильнюса в Варшаву и Краков, компания LTG Link сообщила две недели назад, и сразу начался ажиотаж. И неважно, что ехать надо было с пересадкой - все хотели ехать в Польшу!

Не пугала и долгая дорога - 9 часов до Варшавы и почти 12 до Кракова. На некоторые дни билеты уже проданы полностью. Журналист литовского DELFI Ориус Гасановас смог купить билет на первый поезд, который вышел из Вильнюса 11 декабря. Ему слово:

"Удивила цена - 25 евро на человека, может ли такое быть? Может, это ошибка или акция на первый рейс? Но нет, цена официальная. Интересно, что билет на поезд Вильнюс-Клайпеда (расстояние в два раза меньше, чем до Варшавы) стоит 22,50 евро на человека в одну сторону, а в первом классе – 32,10 евро. В поезде, который едет в Польшу, по крайней мере пока, первого класса нет.

Интересно, что при покупке билетов в системе LTG Link не надо указывать имя и фамилию. Билеты и инструкцию прислали на электронную почту. В инструкции сказано, что на литовской территории достаточно показать билет в смартфоне, а вот на польской стороне нужен распечатанный на листе А4 билет.

В инструкции есть предупреждение, касающееся еды и напитков - их можно купить только на территории Литвы и на небольшом отрезке пути Шепепово-Варшава в Польше".

Гасановаса заинтересовал вопрос, что значит "ручная кладь", которую можно везти с собой бесплатно? Чтобы проверить, журналист взял с собой большой чемодан.

Поездка на территории Литвы

11 декабря, поезд вышел из Вильнюса в 12:10. Посадка на поезд проходила так же, как и на других маршрутах (внутренних), никто не проверял ни билеты, ни багаж. Заходишь, садишься. Но надо помнить, что нужен документ - паспорт или идентификационная карта. В Литве вам о документах никто не напомнит, но они потребуются в другой стране: всегда есть вероятность, что у вас проверят документы. Если их не будет - придется вернуться назад.

На поезде было указано, что он едет не в Варшаву или в Краков, а в Моцкаву. Поэтому были пассажиры, которые беспомощно бегали по перрону и искали поезд в Варшаву. Но так будет проходить и в дальнейшем: литовский поезд идет именно до Моцкавы, где пассажиры пересаживаются в поезд польской компании PKP Intercity.

Foto: Orijus Gasanovas/DELFI.lt

Багаж никто не проверяет, но у тех, кто возьмет большой чемодан, будет проблема – в вагоне нет удобного места для него. На полки можно положить небольшой рюкзак или женскую сумочку, куртку. Представители LTG Link сказали, что попробуют решить вопрос места для багажа.

Как и обещали, wi-fi в поезде работает, он не очень мощный, но для того, чтобы пользоваться социальными сетями, эл. почтой, читать новости, его мощности достаточно.

Особого меню в этом поезде нет. Самое "серьезное" блюдо – треугольные бутерброды (две штуки) за 2,95 евро. Еще есть маленькие пончики по 2,30 евро. Популярные шоколадные батончики стоят 1,20 евро, чай 1,40 евро, кофе 1,90 евро, кофе с добавками – 2,30 евро, пол-литра воды - 1,15 евро.

"Покупайте больше, чтобы хватило и на польской стороне", – рекомендовала проводник. Те, кто воспользовался ее советом, не пожалели.

Пересадка. Моцкава

Ориюс Гасановас: "Компании LTG Link при продаже билетов надо подчеркивать, что поездка с ПЕРЕСАДКОЙ. В первом поезде было немало удивленных пассажиров, для которых пересадка стала неожиданностью.

Что такое пересадка на железной дороге? Графики поездов слаженные, ждать не придется. Но это на бумаге, а на деле бывают накладки. Поезд из Вильнюса прибыл в Моцкаву вовремя и даже немного раньше, чем польский поезд. Пассажирам сообщили, что поезд немного опаздывает, на улице метель, поэтому не стоит выходить на улицу.

Не все пассажиры поняли, что говорилось по-литовски. Несколько пар из Беларуси и Украины пошли к выходу. За ними побежала проводник и вернула их обратно.

Foto: Orijus Gasanovas/DELFI.lt

Ждать пришлось примерно пять минут. На польском поезде приехали пассажиры из Кракова и Варшавы, которые должны были пересесть в литовский поезд. Переход из одного поезда в другой занял пару минут.

Некоторые пассажиры огорчились, увидев, что польский поезд старого образца (в Литве такие курсировали лет 10 назад). Поезд оказался 1986 года выпуска, но изнутри он был обновлен, кресла как новые, все красиво и современно.

В этом поезде просторнее, чем в литовском, больше места, кресла мягче и удобнее. Еще один плюс – есть места для габаритного багажа. Места пассажиров остаются теми же, поэтому пассажирам важно занять именно свое место в своем вагоне.

Пересадка в Моцкаве длится 30 минут. Видимо, столько времени выделили на случай опоздания, поскольку для пересадки пассажиров так много времени не требуется".

Поездка по территории Польши

Ориюс Гасановас: "Сначала поезд ехал на скорости всего 40 км/ч. В Сувалках в поезд село много поляков, как и на последующих станциях. Чувствовалось движение. На некоторых станциях входило так много людей, что им приходилось ехать стоя.

В польском поезде никто не говорит по-литовски и не все проводники владеют английским или русским.

Между Сувалками и Августовым поезд зацепил большой сук, поэтому остановился на 15 минут в поле, пока проверяли, не было ли каких-то повреждений. Это стало одной из причин опоздания поезда.

Поезд задержался и в Белостоке, где к нему присоединяли дополнительные вагоны. Из Белостока в Краков ехало много поляков. Даже после того, как прицепили еще 4 вагона, были люди, которые сидели на полу и в других местах, не всем хватило сидячих мест.

Литовцы заметили, что в их вагоне работали далеко не все розетки и лампочки. Но самая большая проблема польского поезда - отсутствие возможности купить еду и напитки, даже обыкновенную воду. На деле нельзя было ничего купить и на отрезке пути Шепетово-Варшава.

В поезде, который 10 часов ехал из Моцкавы в Краков, не продавали даже питьевую воду. Это надо иметь в виду и запастись провизией заранее - можно не брать из дома, а хотя бы купить на территории Литвы.

В итоге в Варшаву поезд пришел с опозданием на 40 минут, а в Краков - на час".