ФОТО. Площадь - два футбольных поля, цена - 247 млн евро: между Таллином и Хельсинки начал ходить новый паром

Новое судно – MyStar – запуск которого несколько раз откладывался, отправилось в свою первую поездку между Хельсинки и Таллином вчера, 13 декабря. Судно, площадью почти в два футбольных поля, может вместить 2800 пассажиров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"С весны 2020 года, когда мы начали строительство нашего нового флагмана MyStar, мир сильно изменился, и нам пришлось преодолевать препятствия, с которыми мы никогда раньше не сталкивались. Но мы мужественно прошли этот сложный этап, и теперь счастливы, что сможем приветствовать всех пассажиров на борту нашего нового парома с 13 декабря. Мы также благодарны всем нашим клиентам, которые очень терпеливо ждали прибытия MyStar", - цитирует Delfi председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене.

Foto: Raul Mee

Строительство MyStar началось в апреле 2020 года. Самое технологически продвинутое и энергоэффективное судно флота Tallink, MyStar имеет длину 212,4 метра и способно перевозить 2800 пассажиров. Пять 8-цилиндровых главных двигателей судна способны работать на сжиженном природном газе (СПГ) и судовом дизельном топливе.

Дизель-электрический привод с винтами фиксированного шага дает технологические преимущества MyStar, по сравнению с традиционными судовыми приводами, делая MyStar значительно более энергоэффективным. Одновременно MyStar оснащен и решением для электропитания от береговых энергосистем и смарт-решением для автомобильной палубы. Судно способно развивать скорость до 27 узлов.

Foto: Raul Mee

Факты о MyStar