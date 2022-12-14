ФОТО. Площадь - два футбольных поля, цена - 247 млн евро: между Таллином и Хельсинки начал ходить новый паром
Foto: Raul Mee

Новое судно – MyStar – запуск которого несколько раз откладывался, отправилось в свою первую поездку между Хельсинки и Таллином вчера, 13 декабря. Судно, площадью почти в два футбольных поля, может вместить 2800 пассажиров.

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"С весны 2020 года, когда мы начали строительство нашего нового флагмана MyStar, мир сильно изменился, и нам пришлось преодолевать препятствия, с которыми мы никогда раньше не сталкивались. Но мы мужественно прошли этот сложный этап, и теперь счастливы, что сможем приветствовать всех пассажиров на борту нашего нового парома с 13 декабря. Мы также благодарны всем нашим клиентам, которые очень терпеливо ждали прибытия MyStar", - цитирует Delfi председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене.

ФОТО. Площадь - два футбольных поля, цена - 247 млн евро: между Таллином и Хельсинки начал ходить новый паром
Foto: Raul Mee

Строительство MyStar началось в апреле 2020 года. Самое технологически продвинутое и энергоэффективное судно флота Tallink, MyStar имеет длину 212,4 метра и способно перевозить 2800 пассажиров. Пять 8-цилиндровых главных двигателей судна способны работать на сжиженном природном газе (СПГ) и судовом дизельном топливе.

Дизель-электрический привод с винтами фиксированного шага дает технологические преимущества MyStar, по сравнению с традиционными судовыми приводами, делая MyStar значительно более энергоэффективным. Одновременно MyStar оснащен и решением для электропитания от береговых энергосистем и смарт-решением для автомобильной палубы. Судно способно развивать скорость до 27 узлов.

ФОТО. Площадь - два футбольных поля, цена - 247 млн евро: между Таллином и Хельсинки начал ходить новый паром
Foto: Raul Mee

Факты о MyStar

  • Пассажировместимость: 2800
  • Пассажирских кают: 46
  • Количество палуб: 12
  • Длина: 212,4 м
  • Ширина: 30,6 м
  • Максимальная скорость хода: 27 узлов
  • Линейных метров: 3190 лм
  • Ледовый класс: 1A
  • Мощность главных двигателей: 42 000 кВт
  • Регистровый тоннаж: 50 629 GT
  • Топливо: двухтопливное – СПГ и/или дизельное топливо
  • Дизайн интерьеров: dSign Vertti Kivi & Co
  • Однотипное судно: Megastar (скоростное судно Tallink)
  • Стоимость постройки судна: 247 млн евро

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