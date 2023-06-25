ФОТО. По следам убийцы: в Риме теперь можно побывать на месте смерти Юлия Цезаря

Благодаря построенной в Риме новой пешеходной дорожке, гости и жители города теперь могут впервые побывать на священном месте, где был заколот римский император Юлий Цезарь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Четыре храма Древнего Рима, датируемые III веком до нашей эры, стоят прямо посреди одного из самых оживленных перекрестков современного города.

На протяжении десятилетий практически единственными, кто мог видеть храмы крупным планом, были кошки, которые бродили по так называемой "Священной территории", расположенной на краю места, где в 44 году до нашей эры был убит Юлий Цезарь.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Благодаря финансированию, предоставленному ювелирной компанией Bulgari, группа храмов теперь может быть посещена публикой.

"Мы находимся в районе, имеющем большую ценность, в том числе и с исторической точки зрения, потому что за двумя из этих храмов находится задняя стена района театра Помпея, где, как мы знаем из исторических источников, был убит Юлий Цезарь, убит прямо у подножия статуи Помпея, своего противника", - объясняет Клаудио Паризи Пресичче, глава Рима по культурному наследию.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Новые деревянные дорожки Священной области удобны для инвалидных и детских колясок. Для тех, кто не может спуститься по лестнице с тротуара, предусмотрен лифт. Достопримечательность открыта ежедневно, кроме понедельника и некоторых крупных праздников, входные билеты стоят 5 евро.