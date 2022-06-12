ФОТО. Поездка на ретро-автобусе — "Икарусе" 79-го года. Стоит ли это того?

28 мая Lux Express и Нарвская городская управа организовали совершенно особенный рейс Таллин-Нарва. Особенным его делало не направление, а вид транспорта, ведь пассажирам предложили прокатиться до Нарвы и обратно на ретро-автобусе 1979 года.

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Автобус Ikarus 255, рассчитанный на 36 пассажиров, был изготовлен в 1979 году в Венгрии. Сейчас он, конечно же, отреставрирован и визуально ничем не уступает современному. В автобусе даже работает старый аппарат для билетов, а занавески если не оригинальные, то сделаны в стиле, соответствующем эпохе.

Foto: Andrei Danilo, Delfi

Любители ретро-транспорта придут в восторг от возможности проехать на таком автобусе, особенно если они в силу своего возраста не застали такого вида автобусы на междугородних линиях. А те, кто в свое время не раз путешествовал на таких "Икарусах", смогут ощутить приступ ностальгии. Да что говорить о пассажирах, если даже у случайных прохожих такой автобус вызвал массу эмоций.

Теперь о плюсах и минусах самой поездки. Так как "Икарус" - автобус не современный, то на дорогах развивать скорость выше 80 километров в час он просто не в состоянии. Поэтому при путешествии на таком автобусе стоит запастись терпением. Другой фактор, с которым придется считаться - шум в салоне автобуса, из-за которого приходится говорить на повышенных тонах. Вдобавок ко всему автобус сильно трясет во время езды - такая поездка явно не для тех, кого в дороге легко укачивает.

Foto: DELFI.ee

Во время езды в таком вот "Икарусе" понимаешь, насколько транспорт изменился всего за каких-то 40 лет. Например, автобус совсем не рассчитан на людей с гаджетами и, естественно, в нем нет ни одной розетки, к которым мы так привыкли. Удобства тоже есть не все: тут тебе ни откидывающихся кресел, ни карманчика для бутылки с водой, ни уж, тем более, туалета.

Так стоит ли такая поездка того? Конечно же да, особенно если вы никогда раньше не ездили на таком автобусе - это очень необычный опыт. Единственное, совет на будущее, если Lux Express решит еще провести подобные рейсы: на ретро-автобусе весело ехать в одну сторону, а на обратном пути для максимального комфорта лучше пересесть на более современный транспорт.