ФОТО. "Погода на Карибах лучше, но вам несказанно повезло!": Сегодня в Таллинн зашел последний в этом сезоне крупный круизный лайнер

"Мне так нравится Таллинн! Каждый раз, когда заходим сюда, я обязательно хотя бы на часик выхожу на сушу, чтоб побродить по улицам Старого города. У вас такой замечательный город! А наш капитан утверждает, что у вас еще и уникальнейший порт, куда могут зайти все самые крупные круизные лайнеры. Вам несказанно повезло", — говорит Нейла, работающая главным менеджером в отделе экскурсионного обслуживания на круизном лайнере "NORWEGIAN GETAWAY", которым сегодня в Таллинне заканчивается большой туристический сезон круизов.

Круизный лайнер Norwegian Getaway был спущен на воду в 2014 году. В длину судно составляет 324 метра, водоизмещение — 146 600 тонн. Круизный лайнер способен разместить на борту более 4000 пассажиров в 2100 каютах, расположенных на 13 пассажирских палубах. Количество обслуживающего персонала составляет 1595 человек.

С самой первой минуты пребывания на борту гости не перестают поражаться количеству развлечений на борту. Многочисленные рестораны представляют все кухни мира, тематические кафе и бары, детские игровые зоны и спортивные залы, казино, СПА-центр и уникальная соляная комната, театр и ежедневные шоу-программы, аквапарк и открытый променад на 8 палубе с видом на море — это все делает путешествие на Norwegian Getaway незабываемым. А еще — джакузи, бассейны, веревочный парк, сквош, картинная галерея и небольшой холл знакомств для тех, кто путешествует в одиночку.

"Наши туристы получают максимум удовольствия для комфортного и интересного времяпрепровождения, ведь на нашем круизе есть все, что только можно придумать", — говорит Нейла, работающая главным менеджером в отделе экскурсионного обслуживания на круизном лайнере "Norwegian Getaway". "Кроме того, мы всегда предлагаем большой выбор экскурсий на любой вкус, а также билеты в музеи и трансферы. Мне очень нравится Таллинн, здесь столько всего интересного и необычного, хочется заблудиться среди этого средневековья. Конечно, погода на Карибских островах намного лучше, но я еще ни разу не слышала, чтоб от Таллинна кто-то остался не в восторге! Во время круиза по Балтийскому морю мы посещаем много городов, но два моих самых любимых, куда я когда-то обязательно вернусь уже на более длительное время, — это Таллинн и Санкт-Петербург. Вам несказанно повезло! У вас восхитительный город", — добавляет она.