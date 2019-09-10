ФОТО. Посмотреть можно, посетить нельзя: “Карманный музей“ — самая маленькая музейная экспозиция в мире

Hoosesagg Museeum переводится как “карманный музей” и считается самым маленьким в мире. Он находится в швейцарском Базеле. За его посещение не нужно платить, даже посетить его не удастся, так как вся экспозиция выставлена в окне 600-летнего дома по адресу Imbergasslein, 31, пишет turist.ee.

Им владеет местная семья, которая живет здесь уже 35 лет (а музей существует 24 года). Составлением экспозиции занимается владелец дома Матиас, а его жена Дагмар ведает административной частью.

Идея создания музея появилась из детского увлечения Дагмар коллекционированием разных мелочей. По сей день экспонаты в музее незамысловатые, но очень милые: бутылочные пробки, игрушки, сувениры и т. д. Познакомиться с экспозицией можно на странице в Facebook.