ФОТО. Природа победила: Город-призрак недалеко от Дубая

К сожалению, мы все еще не имеем возможности путешествовать везде, где нам захочется. Остается путешествовать исключительно виртуальным образом – и вот очередная такая поездка. На этот раз мы решили показать вам, как выглядит заброшенный город в ОАЭ, который практически поглотила пустыня.

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Город-призрак, более известный как Аль-Мадам, находится примерно в часе езды от Дубая, жемчужины Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным Vida Press, он был построен в 1970-х годах, но примерно через десять лет город был покинут. Что заставило его людей оставить свои дома? Было высказано несколько предположений – от самых неправдоподобных (людей начало преследовать какое-то дьявольское существо) до вполне реальных (покинуть дома их заставила череда песчаных бурь).



Покрытый песком асфальт, заброшенные дома и спешка, в которой люди покинули свои дома, делают это место довольно сюрреалистичным. Природа победила.

Снимки Аль-Мадама и близлежащих дорог были сделаны голландским фотографом Эриком Крюгером, которому пришлось получить разрешение от правительства на пролет дрона над этим местом.