ФОТО. Природная тропа озера Юодле – прекрасное место для прогулок прямо на границе с Литвой

Озеро Юодле – одно из самых живописных мест в Куртувенайском региональном парке, расположенном в Литве неподалеку от границы с Латвией. Прогуливаясь вдоль благоустроенного края озера, вы сможете полюбоваться живописными видами природы, включая редкие виды растений и животных.

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Региональный парк Куртувенай – это место, где вы можете насладиться неспешными прогулками на свежем воздухе. На территории парка, площадью 17 000 гектаров, расположены небольшие аутентичные деревни, светлые леса с длинными пешеходными тропами, а также болота и 30 озер, включая озеро Юодле.

Вдоль озера Юодле проложена тропа протяженностью около четырех километров с 12 остановками. Путешествуя по тропе, вы познакомитесь с ландшафтом, типичными для парка лесами, ключевыми лесными средами обитания, болотами, редкими видами растений, грибами и животными. Рядом с тропой оборудованы информационные стенды и смотровые площадки.

Дощатый настил, ведущий к середине болота, делает прогулку более увлекательной. Пешеходный мост выглядит особенно красиво осенью, когда его со всех сторон окружают золотистые камыши. Если осенью вы можете наслаждаться очищенным от тумана озером и золотыми камышами, то летом озеро Юодле также приглашает любителей активного отдыха. Вы можете кататься на велосипеде, устраивать пикники или купаться, а само озеро украшают прекрасные водяные лилии. В озере также довольно много рыбы – зимой во время подледного лова можно поймать щуку, весной и летом клюет линь, плотва и красноперка.

Точное расположение природной тропы можно найти здесь. Для тех, кто хочет побольше узнать о региональном парке, в Куртувенайской усадьбе есть центр для посетителей.