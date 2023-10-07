ФОТО. Прогулки по рынкам мира: блошиный рынок в Стокгольме

Блошиными рынками сейчас никого не удивишь. Они есть практически во всех больших городах, а, например, в Стокгольме любители старины собираются сразу в нескольких местах.
Считается, что свое необычное название такие рынки получили в конце XVII века во Франции. На небольших площадях в определенные дни стали собираться старьевщики, продававшие поношенную одежду. А поскольку санитарные нормы не соблюдались, вещи часто были наполнены блохами. Очень быстро в народе распространилось название таких мест продаж - "блошиный рынок" (на французском – Marché Aux Puces).
В Стокгольме существует сразу несколько блошиных рынков (помимо многочисленных антикварных лавочек и магазинчиков). Они ничем не отличаются от подобных рынков в других городах. Здесь продают посуду, значки, картины, статуэтки, одежду, предметы интерьера и многое другое.
Блошиные рынки Стокгольма:
Hötorgets loppmarknad
Адрес: площадь Hotorget
Работает: по воскресенья с 10:00 до 16:00
Hornstulls marknad
6, Hornstulls strand 4
Работает: по субботам и воскресеньям с 12:00 до 17:00
Vårbergs Flea Market
Адрес: Vårberg Centrum, Fjärdholmsgränd 4
Работает: каждый день с 10:30 до 18:00