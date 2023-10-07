ФОТО. Прогулки по рынкам мира: блошиный рынок в Стокгольме

Блошиными рынками сейчас никого не удивишь. Они есть практически во всех больших городах, а, например, в Стокгольме любители старины собираются сразу в нескольких местах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Считается, что свое необычное название такие рынки получили в конце XVII века во Франции. На небольших площадях в определенные дни стали собираться старьевщики, продававшие поношенную одежду. А поскольку санитарные нормы не соблюдались, вещи часто были наполнены блохами. Очень быстро в народе распространилось название таких мест продаж - "блошиный рынок" (на французском – Marché Aux Puces).

В Стокгольме существует сразу несколько блошиных рынков (помимо многочисленных антикварных лавочек и магазинчиков). Они ничем не отличаются от подобных рынков в других городах. Здесь продают посуду, значки, картины, статуэтки, одежду, предметы интерьера и многое другое.

Блошиные рынки Стокгольма:

Hötorgets loppmarknad

Адрес: площадь Hotorget

Работает: по воскресенья с 10:00 до 16:00

Hornstulls marknad

6, Hornstulls strand 4

Работает: по субботам и воскресеньям с 12:00 до 17:00

Vårbergs Flea Market

Адрес: Vårberg Centrum, Fjärdholmsgränd 4

Работает: каждый день с 10:30 до 18:00