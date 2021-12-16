ФОТО. Прямо на пруду. В литовском Рокишкисе "зажгли" самую оригинальную елку этого года

В минувшие выходные на пятом пруду в небольшом литовском городе Рокишкисе появилась, наверное, самая необычная елка этого года. Ее создали любители зимнего плавания из самого Рокишкиса – выпилив во льду около берега силуэт лесной красавицы. А праздничными игрушками на этом необычном дереве стали сами купающиеся, пишет delfi.lt.

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По словам автора идеи Миндаугаса Набагаса, вся работа у них заняла около двух часов. Для вырезания силуэта они использовали бензопилу, которая была очищена от масла (для предотвращения загрязнения воды), финскую ручную пилу для льда (для быстрого вырезания особых фигур из льда) и разнообразные скребки для льда из закаленной стали.

Миндаугас также рассказал, что это не первая их работа на пруду. В прошлом году они вырезали во льду 150-метровую полынью, в которой купались зимой, а на день независимости Литвы, который отмечается 16 февраля, они создали полынью в виде карты Литвы. "Мы постоянно пытаемся что-то такое делать, и в этом году у нас возникла идея сделать рождественскую елку", - добавил Набагас.

Сам мужчина надеется, что их идея найдет отклик, и в других местах также появятся похожие елки.

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