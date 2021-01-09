ФОТО. Пять тысяч в день, каждый день: как в Бангладеш сушат рыбу

Несмотря на пандемию, закрытие множества бизнесов и многочисленные локдауны, жизнь все равно продолжается. Тургид предлагает вам посмотреть, как в Бангладеш сушат рыбу. Ну а запах, который там стоит, вы можете представить сами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На фотографиях, сделанных в Брахманбарии (муниципалитет в Бангладеш), видны горы небольших рыбок – пунтиусов – сушащихся на бамбуковых циновках. Эти снимки сделал 23-летний фотограф Ратул Дхар, по словам которого эту рыбу ловят в местной речке Тисте, потрошат, обрабатывают солью и оставляют сушиться. 30% всей сушеной рыбы в Бангладеш производится именно здесь: часть ее отправляется на внутренний рынок, а оставшуюся часть экспортируют в страны Среднего Востока, Китай, Таиланд и Гонконг.

"Эти циновки, на которых работницы раскладывают приготовленную для сушки рыбу, занимают 80 метров в длину, что позволяет заготавливать около пяти тысяч рыбок каждый день, – говорит Дхар. – И воняет здесь, как вы понимаете, сушеной рыбой".