ФОТО. Район муралов. Обычный "спальник", стены домов которого расписаны яркими картинами

Мы все привыкли, что основные достопримечательности любого города, будь то Рига, Краков или Берлин расположены чаще всего в центре. Иногда это приводит к тому, что мы пропускаем мимо очень необычные места. Такие, как, например, Заспа – район муралов в Гданьске.

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Если ничего не знать о том, чем это место знаменито, то Заспа покажется вам обычным "спальником", которых полно в крупных городах: старенькие пятиэтажки в старой части района, более новые высотки – в новой. Что их отличает от типичных Пурвциемса или Иманты, так это большое количество рисунков на стенах домов.

Район был построен на территории бывшего аэродрома, причем бетонная взлетно-посадочная полоса аэропорта не демонтировалась и теперь образует ось района. Большинство домов появились здесь в начале 1980-х годов и изначально выглядели как в любом советском городе того времени.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Все изменилось в 1997 году, во время празднования 1000-летия Гданьска. Поскольку дата была что надо, город решил создать 10 муралов, для работы над которыми пригласили как польских, так и зарубежных художников. Авторов работ не стали ограничивать в темах, поэтому на торцах домов появились совершенно разные картины, начиная от максимально абстрактных, и заканчивая более понятными работами.

Например, несколько муралов в Заспе имеют явное отношение к Леху Валенсе. Причем не только потому, что он был главой "Солидарности" и президентом Польши, но еще и потому, что он жил со своей семьей в этом районе. Другие рассказывают о любви, космосе, Шопене и даже Второй мировой войне.

После окончания празднования тысячелетия Гданьска прошло несколько лет, и идея раскрашивания домов получила очередное продолжение – в Гданьске начали проводить Фестиваль монументального искусства (Monumental Art Festival), во время которого в Заспе рисовали по четыре работы на боковых сторонах пяти- и одиннадцатиэтажных домов. Иногда использовали сразу два стоящих рядом друг с другом дома. Последний раз этот фестиваль проходил в 2016 году, поскольку изначально был частью рекламной кампании Гданьска на звание Культурной столицы Европы 2016.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Впрочем, муралы в Заспе создавались не только в рамках фестиваля – регулярно здесь повляются и одиночные работы. Общее количество гигантских картин в Заспе уже превышает 50, но свободных домов еще много, так что, вполне возможно, это еще не конец.

Некоторые рисунки можно увидеть даже из окон общественного транспорта, просто проезжая мимо. Чтобы посмотреть на другие, лучше приехать в Заспу целенаправленно и с удовольствием побродить по когда-то безликому, а сейчас очень интересному и необычному району.