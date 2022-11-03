ФОТО. Рождественское царство этого года: Пакройская усадьба приглашает на фестиваль больших латерн "Драконы, мифы и легенды"

С наступлением темного времени года, Пакройскую усадьбу озарит крупнейшее зимнее событие в Северной Европе. Литовская усадьба удивит гостей вдохновленным азиатской культурой фестивалем света и больших латерн "Драконы, мифы и легенды". Среди миллионов огней будут и новые светящиеся шелковые латерны невероятных размеров, специально созданные для Пакруойской усадьбы.

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26 ноября самый яркий фестиваль года "Драконы, мифы и легенды" распахнет свои двери на территории исторической усадьбы площадью пятнадцать гектаров, превратив это место в рождественско-новогоднее королевство с более чем 50-ю различными художественными световыми композициями, в идеи и создание которых внесли свой вклад десятки художников из разных стран Азии.

На мероприятии будут представлены невероятно большие скульптуры, специально созданные для усадьбы и ее окрестностей: мифические чудовища и световые драконы, несущие надежду и счастье, символы веры – журавли и фламинго, бюст льва, оберегающий от злых духов, очаровательная восточная богиня и, наконец, морской монстр крокодил Ван длинной 25 и высотой 5 метров, который бросит вызов вашей смелости и даже позволит вам войти в него. Все это будет перемежаться праздничным действом, рождественской ярмаркой, каруселями, аттракционами для всей семьи, вкусами восточной кухни, встречами с Санта-Клаусом и уникальными усадебными развлечениями – ремесленными мастерскими, посещением всемирно известного исторического винокуренного завода и многим другим.

Foto: Rytis Seskaitis

"Я рад, что в темное время года территорию усадьбы снова озарит фестиваль, где оживают легенды. В этом году это будет пятое и, возможно, самое крупное мероприятие, когда-либо проводившееся в поместье. На это ушли десятки километров шелка, миллионы лампочек и, не преувеличиваю, сотни бессонных творческих ночей. Событие удивит также тех, кто это все уже видел, и станет местом, где этой зимой у вас будет возможность почерпнуть магическую энергию, которая будет сопровождать вас весь год: от невиданных существ и даже от самого дракона повелителя огня, который принял форму гигантских фонарей", — говорит барон Пакройской усадьбы.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье с 26 ноября по 8 января Большой азиатский фестиваль фонарей "Драконы, мифы и легенды" приглашает посетителей погрузиться в мир восточной мистики и открытий.

Пакройская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и всего в двух часах езды от Риги. Она является не только крупнейшим усадебным хозяйством в Литве, но и одним из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившим в Литве титул "Туристического объекта года 2018, 2019, 2021". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и света, а также возрождаются сцены усадебной жизни 19 века.

Подробная информация и билеты на мероприятие ЗДЕСЬ.