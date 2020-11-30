ФОТО. С рождественским рынком и без: Как выглядят в этом году новогодние елки в Вильнюсе и Таллине

За последние несколько дней во всех трех столицах Балтийских стран были открыты главные елки страны. И если фотографии рижских красавиц мы уже показывали здесь – "ФОТО. В Риге украсились огнями главные городские елки", то теперь пришло время Вильнюса и Таллина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вильнюс

Foto: Go Vilnius

Кто бы ни придумывал концепцию главной елки Вильнюса, он достоин всяческих похвал. Вот уже несколько лет подряд рождественское "дерево" в столице Литвы завоевывает титул лучшей елки в Европе. И даже в нынешнем, очень странном, 2020 году, вильнюсское дерево удивляет и радует.

Общая высота рождественской композиции, занявшей свое обычное место возле Вильнюсского собора, 24 метра. Но это не высота самого дерева: небольшая, но очень симпатичная елочка поместилась внутри огромной светящейся конструкции, на украшение которой было потрачено почти четыре километра гирлянд, 800 серебряных украшений и зеркала, общей площадью 150 кв.м.

Кроме того, Вильнюс потратил значительное количество времени и средств на украшение самого города – в этом году новые праздничные декорации украсили не только центр Вильнюса, но и въезды в город, мосты и другие места, расположенные на приличном отдалении от центра. А рождественский рынок возле главной елки страны заменили виртуальные новогодние ярмарки.

Таллин

Foto: DELFI.ee/ Rauno Volmar

В прошлую пятницу зажглись огни и на рождественской елке в Таллине. По сравнению с прошлым годом полностью обновлены елочные украшения на Ратушной площади: красные сердечки заменены 300 золотыми шарами. Кроме того, Таллин решился-таки на создание небольшого рождественского рынка на Ратушной площади (всего девять небольших прилавков, за которыми торгуют стандартным набором праздничных сладостей, изделий ручной работы и глинтвейном). Правда работать он будет лишь до 27 декабря.

Также на Ратушной площади Таллина установлены две карусели для детей, а по Старому городу можно будет прокатиться на рождественском поезде.