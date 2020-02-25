ФОТО. С видом на озеро: необычная платформа рядом с литовско-латвийской границей

Зарасай – небольшой городок на северо-востоке Литвы, всего в нескольких километрах от латвийско-литовской границы. "Для чего туда ехать?", - спросите вы. Да хотя бы для того, чтобы побывать на не совсем обычной смотровой площадке, с которой открывается отличный вид на озеро.

Вокруг Зарасая раскинулись свыше 300 озер, из-за чего этот край обычно называют литовской Швейцарией. Особенно удобно приезжать сюда жителям Даугавпилса – ведь от него до Зарасая меньше 30 километров.

Сама смотровая площадка расположена на крупнейшем из озер, которое также носит название Зарасай. Площадка устроена в виде большого круга, высотой 17 метров и шириной 34 метра.

Рядом с тропой расположены каменные скульптуры и выдающийся далеко в озеро пешеходный мостик, а в том месте, где вы спускаетесь с платформы, вдоль озера проходит пешеходная тропа, длиной более километра.

Foto: Linda Lielauza

В городе также можно полюбоваться на католический костел Вознесения Святой Девы Марии, высотой в 30 метров, а также на православную церковь Всех Святых и старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы.