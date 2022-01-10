ФОТО. С видом на Тихий океан: Шикарный дом в джунглях Коста-Рики

Коста-Рика многим кажется раем. Мелкие песчаные пляжи, водопады и богатая растительность джунглей – как тут не решить, что ты в самом лучшем месте на земле? Более четверти территории страны занимают национальные парки и заповедники, так что недостатка в поразительной природе в Коста-Рике нет. На севере страны, рядом с Плайя Эрмоса (Playa Hermosa) расположена спрятанная среди джунглей поразительно красивая вилла Art Villa.

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Коста-Рика в переводе с испанского означает "богатый берег", и, глядя на фотографии, понимаешь, что вилла полностью соответствует названию страны. Смелый современный дизайн и потрясающие виды обещают гостям особняка неповторимый отдых. Правда, надо еще успеть забронировать пользующийся повышенным спросом дом: при стоимости проживания в 920 евро за ночь ближайшее свободное время бронирования виллы – сентябрь.

Foto: Publicitātes foto

На вилле есть пять спален с ванными комнатами, гостиная, кухня, садовая терраса, детская игровая комната, тренажерный зал и "бесконечный" бассейн. Такие бассейны – где вода переливается через один или несколько краев и создает впечатление, что водная поверхность не имеет границ – сейчас невероятно популярны.

Foto: Publicitātes foto

По словам архитекторов, проектировавших виллу, они черпали вдохновение не только в окружающих живописных диких джунглях, а и в работах знаменитого бразильского архитектора Паулу Мендеса да Роша, гения "бразильского брутализма". Помимо Art Villa взять в аренду можно еще два не менее уникальных объекта – виллы Atelier и Coco. О них дополнительно прочитать можно здесь.