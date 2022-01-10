ФОТО. С видом на Тихий океан: Шикарный дом в джунглях Коста-Рики
Foto: Publicitātes foto

Коста-Рика многим кажется раем. Мелкие песчаные пляжи, водопады и богатая растительность джунглей – как тут не решить, что ты в самом лучшем месте на земле? Более четверти территории страны занимают национальные парки и заповедники, так что недостатка в поразительной природе в Коста-Рике нет. На севере страны, рядом с Плайя Эрмоса (Playa Hermosa) расположена спрятанная среди джунглей поразительно красивая вилла Art Villa.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Коста-Рика в переводе с испанского означает "богатый берег", и, глядя на фотографии, понимаешь, что вилла полностью соответствует названию страны. Смелый современный дизайн и потрясающие виды обещают гостям особняка неповторимый отдых. Правда, надо еще успеть забронировать пользующийся повышенным спросом дом: при стоимости проживания в 920 евро за ночь ближайшее свободное время бронирования виллы – сентябрь.

ФОТО. С видом на Тихий океан: Шикарный дом в джунглях Коста-Рики
Foto: Publicitātes foto

На вилле есть пять спален с ванными комнатами, гостиная, кухня, садовая терраса, детская игровая комната, тренажерный зал и "бесконечный" бассейн. Такие бассейны – где вода переливается через один или несколько краев и создает впечатление, что водная поверхность не имеет границ – сейчас невероятно популярны.

ФОТО. С видом на Тихий океан: Шикарный дом в джунглях Коста-Рики
Foto: Publicitātes foto

По словам архитекторов, проектировавших виллу, они черпали вдохновение не только в окружающих живописных диких джунглях, а и в работах знаменитого бразильского архитектора Паулу Мендеса да Роша, гения "бразильского брутализма". Помимо Art Villa взять в аренду можно еще два не менее уникальных объекта – виллы Atelier и Coco. О них дополнительно прочитать можно здесь.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Коста-Рика Гостевой дом Гостиница Отель
0
Pasaule
0
Galamērķi
0
Centrālamerika
47300571
Kostarika
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt