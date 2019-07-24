ФОТО. Самая ужасная прогулочная тропа в Литве: на что ушли 100 000 евро

Запущенная, обросшая мхами, лишайниками и крапивой. Так сейчас выглядит прогулочная тропа в Расейнском районе, около реки Дубиса. Ни в одном объявлении вы не найдет приглашения посетить эту тропу, несмотря на то, что ее обустроили на деньги Евросоюза, пишет портал rus.delfi.lt.

В деревне Радубисис, жителю Литвы Витасу Римкусу с 2005 года принадлежит участок 29,8597 га. Большая его часть – лес.

На этом участке, который попадает на территорию Дубисского регионального парка, живущий в Вильнюсе его владелец решил обустроить прогулочную тропу. Для этого он получил помощь из ЕС в размере 94 207 евро.

Казалось бы, почти 100 000 евро должно было хватить на обустройство привлекательной для посетителей тропы со стендами, дорожками, беседками, скамейками, скульптурами и детскими площадками.

Однако на деле все оказалось иначе. Как выяснилось, место было выбрано неподходящее. Лес, в котором ее проложили, оказался неинтересным и лишенным биологического разнообразия. Растительный мир здесь – скудный. Деревья вокруг тропы давно были вырублены, торчащие пни заросли крапивой и другими сорняками, лещиной.

В Дубисском региональном парке есть более подходящие места - красивые и интересные, а прогулочных троп там нет. А место тропы находится рядом с дорогой, осмотреть его можно и без дополнительных инвестиций, если идти вдоль дороги.

Прогулочная тропа получила название Каукас. Там нет ни редких растений, ни уникального ландшафта, ни красивой панорамы. Но это не помешало владельцу участка получить деньги из фондов ЕС.

DELFI посетил эту тропу через несколько лет после ее появления. Деревянные лестницы и перила на тропе уже прогнили.

Почти все тропа - бетонная, но ее уже захватила природа - трава и кусты. К скамейкам, беседкам, качелям подойти практически невозможно, все утопает в траве. Урны доверху набиты мусором.

Оборудование прогулочной тропы не стало историей успеха. И таких случаев в Литве намного больше. По словам представителя Национального агентства платежей Донаты Мацявичене, в Литве на деньги ЕС оборудовали 211 похожих троп. Но такого рода помощь в Литве себя не оправдала. Было много случаев злоупотребления, поэтому было решено отказаться от выделения такой помощи.