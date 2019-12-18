ФОТО. Самый жуткий рождественский парк отдыха находится в Бразилии

Если вас каким-то образом забросит в Бразилию, то, проезжая город Итагуаи по дороге в Рио-де-Жанейро, перед вами откроется довольно забавная картина – среди пальм и зелени будет торчать гигантская голова Санта-Клауса с открытым ртом.
Если вы рискнете выйти из машины и пройти дальше, то увидите совсем уж сюрреалистический пейзаж – полуразрушенные фигуры оленей, везущие сани; выцветшие конфеты; заброшенные горки и дома. Именно так выглядит заброшенный парк аттракционов Albanoel, который хотели посвятить Рождеству и всему с ним связанному.
Основал парк бразильский политик Антонио Альбано Рейс, которого обычно называли Санта-Клаус Квинтино из-за его привычки одеваться как Санта-Клаус каждое Рождество.
Парк должен был разместиться на площади в 30 млн кв метров, но закончить удалось лишь ту часть, которая была посвящена Рождеству. В 2004 году главный вдохновитель парка – Рейс – погиб в автокатастрофе, и строительство было прекращено.
Через несколько лет британский школьный учитель Кристофер Джонс с друзьями случайно обнаружили этот парк и сделали кучу запоминающихся снимков этого психоделического места и тем самым, прославили его на весь мир.
Um amigo acabou de me falar de um Parque Temático abandonado na estrada Rio-Santos excelente pra gravar um filme de Terror, Park Albanoel, que já tem fama de ser assombrado, não conhecia pic.twitter.com/Ux6tjDXimZ
— Carlos Novaes (@chlnovaes) 19 января 2018 г.
Cidade Albanoel was meant to be Brazil's largest theme park, but was left abandoned after the death of its creator. pic.twitter.com/KDKF2yEMpV
— Culture Trip (@CultureTrip) 9 мая 2016 г.