ФОТО: Семь роскошных отелей, в которых живут только бомжи или привидения

Далеко не всем престижным гостиницам класса "люкс" удается пережить время и по сей день привлекать туристов. По разным причинам грандиозные проекты было свернуты. Теперь громадные здания, где когда-то были сотни постояльцев и развитая инфраструктура, пришли в запустение, став прибежищем для бездомных или привидений.
Мрачные коридоры, развалины фойе и номеров, через потолки можно увидеть небо, - это все, что осталось от когда-то фешенебельных курортов. Сейчас подобные виды манят не тех туристов, кто привык к комфорту, а любителей экстрима и мистики, фотографов за редкими кадрами и поклонников альтернативного вида отдыха.
В Латвии тоже хватает гостиниц и курортов, времена расцвета которых - дела давно минувших дней. Можно вспомнить, скажем, пришедшие в запустение здания в Кемери или Огре (бывшая гостиница "Club 1934"). Но ниже речь пойдет все же не о Латвии, а о зарубежных отелях и курортах, откуда ушла индустрия. Ниже - список семи крупнейших отелей-призраков современности (по версии Tūrismagids).
- 1. Самая роскошная гостиница Африки, ставшая домом для тысячи бомжей
- 2. Призрачная северокорейская гостиница Rugon
- 3. Горнолыжный курорт штата Нью-Йорк, не заинтересовавший хиппи
- 4. Ducor Palace Hotel – обветшавший дворец в Либерии
- 5. Кровавая дипломатическая гостиница на Филиппинах
- 6. Капризы природы в Эпикуэне, приведшие к трагедии
- 7. Жертва мародеров - хорватские Купари
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