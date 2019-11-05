ФОТО: Семь роскошных отелей, в которых живут только бомжи или привидения

Далеко не всем престижным гостиницам класса "люкс" удается пережить время и по сей день привлекать туристов. По разным причинам грандиозные проекты было свернуты. Теперь громадные здания, где когда-то были сотни постояльцев и развитая инфраструктура, пришли в запустение, став прибежищем для бездомных или привидений.

Мрачные коридоры, развалины фойе и номеров, через потолки можно увидеть небо, - это все, что осталось от когда-то фешенебельных курортов. Сейчас подобные виды манят не тех туристов, кто привык к комфорту, а любителей экстрима и мистики, фотографов за редкими кадрами и поклонников альтернативного вида отдыха.

В Латвии тоже хватает гостиниц и курортов, времена расцвета которых - дела давно минувших дней. Можно вспомнить, скажем, пришедшие в запустение здания в Кемери или Огре (бывшая гостиница "Club 1934"). Но ниже речь пойдет все же не о Латвии, а о зарубежных отелях и курортах, откуда ушла индустрия. Ниже - список семи крупнейших отелей-призраков современности (по версии Tūrismagids).