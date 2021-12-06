ФОТО. Сгоревшие мотыльки. Как рождественская елка в Каунасе сначала зажглась, потом загорелась и, наконец, засияла
Foto: DELFI / Orestas Gurevičius

Меньше недели простояла на Ратушной площади в Каунасе украшенная изумрудными мотыльками рождественская елка. Необычную елку уже успели назвать и самой красивой в Европе, и настоящим конкурентом елке в Вильнюсе, но вся эта красота могла очень быстро закончиться – в минувшую субботу елку подожгли.

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Поджег елку около двух часов ночи по местному времени 38-летний мужчина, которого, к счастью, очень быстро задержали и также быстро передали на руки медикам, потому что появились сомнения в том, что задержанный в состоянии отвечать за свои действия.

До приезда пожарных елку и горевшие на ней украшения при помощи огнетушителей пытались тушить автомобилисты, оказавшиеся рядом. Подоспевшим пожарным удалось справиться с огонем, но 15 кв.м. елки и украшений все-таки оказались уничтоженными.

И, казалось, что с главной елкой города придется проститься или быстро придумывать на ходу какие-то замены, но команда автора проекта Йоланды Шмидтене, которая украшает Каунас к Рождеству уже 13 лет, сделала невозможное.

В субботу были опасения, что огонь серьезно повредил гирлянды, и восстановление елки займет немало времени. Однако вечером того же дня стало известно, что повреждение не столь серьезное, поэтому к полуночи удалось установить гирлянды и на восстановленном участке конструкции (перед этим заменили обгоревший лапник).

Шмидтене сказала Delfi, что проделана титаническая работа, команда работала с субботней ночи практически без сна. "Мы сделали, казалось бы, невозможное. Было сложно восстановить освещение, но нам удалось", – порадовалась она. Освещение оказалось самой сложной и необходимой для восстановления частью, поскольку именно сгоревшая электрическая установка снабжала электричеством тысячи маленьких лампочек.

Сгоревших бабочек, которыми была украшено дерево, пришлось делать заново. Их на конструкцию вновь развешивали уже сегодня и, в итоге, главная елка Каунаса вновь предстала перед жителя и гостями города во всем своем великолепии. Настоящий счастливый конец для не совсем рождественской сказки.

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