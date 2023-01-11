ФОТО. "Сикстинская капелла Помпей". Знаменитый Дом Веттиев открылся для публики после 20 лет реставрации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Дом Веттиев (Casa dei Vettii), который часто называют "Сикстинской капеллой Помпей", вновь открылся для посетителей после масштабной реставрации.

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Дом, построенный во втором веке до нашей эры, был погребен во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

ФОТО. "Сикстинская капелла Помпей". Знаменитый Дом Веттиев открылся для публики после 20 лет реставрации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Он был назван в честь своих владельцев братьев Веттиев, бывших рабов. Получив свободу, Авл Веттий Конвива и Авл Веттий Реститут открыли торговлю вином и разбогатели.

После почти 20 лет кропотливой реставрации дом, известный своими фресками и фаллическими скульптурами, во вторник вновь открылся для публики.

ФОТО. "Сикстинская капелла Помпей". Знаменитый Дом Веттиев открылся для публики после 20 лет реставрации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Раскопки, проведенные в 1894-1896 годах, показали, что дом, построенный на фундаменте более раннего строения, пережил извержение Везувия.

В нем сохранилась богато украшенная мебель, а также греческие и римские скульптуры из бронзы и мрамора.

ФОТО. "Сикстинская капелла Помпей". Знаменитый Дом Веттиев открылся для публики после 20 лет реставрации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Владельцы Дома Веттиев, вольноотпущенники и бывшие рабы - это пример социальной мобильности, немыслимой двумя веками ранее", - сказал Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи.

ФОТО. "Сикстинская капелла Помпей". Знаменитый Дом Веттиев открылся для публики после 20 лет реставрации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По его словам, Веттии разбогатели на торговле сельскохозяйственной продукцией из окрестностей Помпей, однако дом использовался и как бордель.

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BBC News Русская служба:

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