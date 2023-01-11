ФОТО. "Сикстинская капелла Помпей". Знаменитый Дом Веттиев открылся для публики после 20 лет реставрации

Дом Веттиев (Casa dei Vettii), который часто называют "Сикстинской капеллой Помпей", вновь открылся для посетителей после масштабной реставрации.

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Дом, построенный во втором веке до нашей эры, был погребен во время извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Он был назван в честь своих владельцев братьев Веттиев, бывших рабов. Получив свободу, Авл Веттий Конвива и Авл Веттий Реститут открыли торговлю вином и разбогатели.

После почти 20 лет кропотливой реставрации дом, известный своими фресками и фаллическими скульптурами, во вторник вновь открылся для публики.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Раскопки, проведенные в 1894-1896 годах, показали, что дом, построенный на фундаменте более раннего строения, пережил извержение Везувия.

В нем сохранилась богато украшенная мебель, а также греческие и римские скульптуры из бронзы и мрамора.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Владельцы Дома Веттиев, вольноотпущенники и бывшие рабы - это пример социальной мобильности, немыслимой двумя веками ранее", - сказал Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По его словам, Веттии разбогатели на торговле сельскохозяйственной продукцией из окрестностей Помпей, однако дом использовался и как бордель.