ФОТО. Смотрите, чем потчуют гостей в лучшем ресторане Вильнюса - в меню есть и снег, и бычьи яйца

Вильнюс недавно отметил 700-летие. В честь такого важного события нам удалось посетить вильнюсский ресторан Nineteen 18, который местные называют изумительным местом - и ожидания не были обмануты!

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Ресторан Nineteen18 снискал популярность как среди местных жителей, так и среди туристов. Ему не хватает лишь мишленовской звезды - или парочки звезд, хотя это лишь потому, что Литва еще не входит в список стран гида Мишлен. Наш опыт посещения ресторана уж точно был достоин звездного уровня.

Итак - эстонец, русский и три поляка пошли в ресторан. Это было бы отличное начало анекдота - и нам было над чем посмеяться - но в конце, в отличие от того, как заканчиваются такие анекдоты, мы пришли к согласию, что если когда-то придется выбирать место для последней трапезы, то дегустационное меню из восьми блюд от Nineteen18 идеально для этого подойдет - ну, за исключением хумуса из бычьих яиц.

Foto: Kairi Prints

Это была единственная еда на столе, которую все попробовали и отодвинули от себя как можно дальше. Если сначала вкус этой намазки казался обычным - хумус как хумус - то последовавшее послевкусие вызвало ярое желание больше никогда не подносить такое и близко ко рту, а описать его культурным образом просто невозможно. Но всем заинтересовавшимся все же стоит самим отведать это блюдо, ведь наше жюри из пяти человек может и ошибаться.

В описании ресторана указано, что еда в нем провокационная, удивительная и изысканная. Так оно и есть, ведь шеф-повар ресторана Андрюс Кубилюс при составлении меню не пошел по пути меньшего сопротивления и не стал подбирать такие блюда, которые понравились бы всем без исключения. Наша компания не охала от гастрономического удовольствия от каждого блюда, зачастую мы смотрели с удивлением на то, что нам преподносит официант и кто-то из нас считал, что блюдо уж точно „интересное“ и вкусное, но все же не в его вкусе. К счастью, за тем же столом всегда находился тот, в чьем вкусе как раз было блюдо, поэтому каждый нашел что-то для себя.

Foto: Kairi Prints

В подаче было интересно то, что официант время от времени предлагал нам самим угадать некоторые вкусы или ингредиенты блюд. К своему стыду, пару раз мы полностью оплошали с догадками. За вечер удалось попробовать множество разных вещей: утку, рыбу, икру, стейк, маринованные овощи (среди которых нечто, похожее на мозг, оказалось всего лишь маринованной редиской), но описывать все блюда по отдельности я не вижу смысла - тут надо все самому пробовать.

Все же расскажу об одном кушании, которое подавалось перед основным блюдом и выглядело как горка снега на тарелке. Официант рассказал, что это крайне освежающая смесь, которая должна очистить вкусовые рецепторы перед основным блюдом. Этот „снежок“ был вдохновлен литовскими скаутами, которые во время походов обнаружили, что если смешать сгущенку со снегом, то в общем-то получается мороженное. Кто знает, возможно шеф-повар как раз и был тем скаутом, кто сделал это открытие, но об этом история умалчивает. Главное, со своей функцией блюдо отлично справилось.

Foto: Kairi Prints

Кроме гастрономического путешествия ресторан также предлагал открыть для себя мир изысканного алкоголя, который был специально подобран под каждое блюдо. Сомелье идеально справился со своей задачей и тоже вновь и вновь предлагал нам сначала попробовать самим догадаться, какие нотки ощущаются в вине.

Поход в Nineteen18 оставляет непередаваемое впечатление, так что не остается ничего другого, как посоветовать сходить туда другим и самим насладиться этим опытом. Тем более, что Вильнюс находится недалеко, а в этом году его непременно нужно посетить, ведь литовская столица отмечает 700-летие и обещает множество прекрасных мероприятий в течение всего юбилейного года!