В пустыне Сахара на территории Алжира выпал снег и произошло это всего в четвертый раз за последние 42 года, пишет Моя Планета. Температура воздуха опустилась до –3 °C.

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Снег превратил пустыню в полосатый “ковер”. Необычный вид Сахары сняли местные жители.

За последние 42 года это всего четвертый случай, когда на этой территории выпадает снег. Ранее такая погода была в 1979, 2017 и 2018 годах. В 1979 году была сильная метель, в 2017-м толщина выпавшего снега составила около 1 м, а в 2018-м — 40 см.

Пустыня Сахара частично захватывает территорию более десяти государств: Алжира, Египта, Ливии, Мавритании, Мали, Марокко, Нигера, Судана, Туниса и Чада. Январь считается одним из самых холодных месяцев в году. Средняя температура воздуха в пустыне всего +14 °C. Летом средние значения достигают +38 °C.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Алжир Африка Сахара
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