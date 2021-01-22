В пустыне Сахара на территории Алжира выпал снег и произошло это всего в четвертый раз за последние 42 года, пишет Моя Планета. Температура воздуха опустилась до –3 °C.

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Снег превратил пустыню в полосатый “ковер”. Необычный вид Сахары сняли местные жители.

An incredible sight, a mixture of sand and snow, the Sahara Desert - Algeria pic.twitter.com/o4de5lfS8r — Arab world (@Arabbeau) January 20, 2021

За последние 42 года это всего четвертый случай, когда на этой территории выпадает снег. Ранее такая погода была в 1979, 2017 и 2018 годах. В 1979 году была сильная метель, в 2017-м толщина выпавшего снега составила около 1 м, а в 2018-м — 40 см.

Unusual snowfall in the Sahara desert leaves patterns in the dunes https://t.co/oTLBCmQcKN — The Independent (@Independent) January 19, 2021

Пустыня Сахара частично захватывает территорию более десяти государств: Алжира, Египта, Ливии, Мавритании, Мали, Марокко, Нигера, Судана, Туниса и Чада. Январь считается одним из самых холодных месяцев в году. Средняя температура воздуха в пустыне всего +14 °C. Летом средние значения достигают +38 °C.