ФОТО. Страшная прогулка по знаменитой Лукишкской тюрьме в центре Вильнюса

В июне этого года Лукишкская тюрьма в Вильнюсе, которая прекратила работу в 2019 году, открыла свои двери для посетителей и теперь предлагает взглянуть на оригинальные тюремные здания и православную церковь как днем, так и ночью.

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Лукишкская тюрьма, в настоящее время находящаяся в ведении Центра современной культуры Lukiškių kalėjimas 2.0, была построена в 1904 году и была одной из крупнейших тюрем в Российской Империи в то время (одним из "братьев-близнецов" тюрьмы в Вильнюсе считаются знаменитые "Кресты" в Санкт-Петербурге).

Построенная в 1904 году, Лукишская тюрьма еще до середины нынешнего года была одной из наименее привлекательных частей столицы Литвы. Одновременно в ней могли отбывать срок 400 заключенных и еще 300 находиться в изоляторах временного содержания.

Foto: Sabīne Košeļeva

В начале XX века тюрьма имела собственный артезианский колодец, совершенную сеть водоснабжения и канализации, центральное отопление и систему вентиляции. Были построены тюремная кухня, пекарня, баня, прачечная и административный корпус.

На трех верхних этажах корпуса, где содержались заключенные, размещалась римско-католическая часовня. В 1905 году была построена каменная православная церковь святого Николая Чудотворца, сохранившаяся до нынешних дней. Кроме нее на территории Лукишкес сейчас находятся еще пять зданий — здания тюрьмы и тюремной больницы, промышленные и административные здания и КПП.



Как рассказал Delfi.lt доктор Феликс Акерманн из Немецкого института истории в Варшаве, тюремный комплекс Лукишкес – это одновременно специфическое городское пространство и исторический артефакт, который не только хранит историю преступлений и наказаний на протяжении целого века, но и является частью развития самого города.

Тюрьма стала "свидетелем" царских репрессий после 1905 года, когда гонениям в Российской империи подверглись националисты и революционеры, а во время Первой мировой войны немецкий оккупационный режим использовал его для заключения в тюрьму политических активистов. Во время нацистской оккупации тюрьма служила перевалочным пунктом для тысяч евреев, насильственно изгнанных из гетто, прежде чем их отправляли на расстрел.

Foto: Sabīne Košeļeva

В 2019 году было принято решение закрыть тюрьму – причины: плохие условия содержания заключенных и тот факт, что тюрьма располагается в центре Вильнюса в непосредственной близости от здания парламента Литвы, а также библиотеки, школы и детского сада. А в 2020 году в Лукишкской тюрьме снимали четвертый сезон сериала американской компании стримингового сервиса Netflix под названием Stranger things ("Очень странные дела").

Сейчас же центр современной культуры Lukiški kalėjimas 2.0 подарил вторую жизнь ужасному тюремному комплексу и предлагает дневные и ночные экскурсии по аутентичным тюремным помещениям, а также организует выставки, концерты под открытым небом на самой технически мощной сцене Вильнюса в центре города. Кроме того, в тюрьме организованы мастерские и места жительства для художников и других деятелей искусства.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.