Город Козе вполне можно назвать эстонской столицей подземных укрытий. Он скрывает под собой тысячи квадратных метров потайных пространств. В случае атаки противника правительство ЭССР должно было укрыться в бункере площадью 2500 квадратных метров, замаскированном под профтехучилище, и продержаться там не меньше двух недель, будучи полностью отрезанным от остального мира, пишет "Эстонский Экспресс".

Снаружи Konsum в Козе выглядит как и любой другой типичный продуктовый магазин. В этом здании торговля ведется на протяжении десятилетий.

Несколько лет назад здание было решено перестроить. Во время земляных работ вместе с привычным материалом строительный ковш поднял на поверхность толстый кабель.

"Мы сразу приостановили работы. Удивление было то еще", — рассказывает руководивший работами Юри Киммель, административный директор Harju Tarbijate Ühistu.

Мы стоим с ним с правой стороны магазина возле серой двери. Распахивается она лишь по особым случаям. Немудрено, что возле порога пчелы построили гнездо и снуют туда-сюда, словно бы охраняя подступы к загадочной двери.

Делаем шаг внутрь и спускаемся вниз по ступенькам на глубину в несколько метров, пока солнечный свет постепенно скрывается за нашими спинами. Дальше можно что-то разглядеть только с помощью фонарика. Впереди виднеется следующая дверь с облупившейся краской, покрытая паутиной и пылью.

"Поговаривают, что с помощью того кабеля в советское время можно было связаться напрямую с Москвой", — продолжает прерванный ранее рассказ Киммель. Достоверность этого предположения проверить сегодня сложно, но звучит вполне убедительно.

Несмотря на крошечные размеры, в Советской Эстонии Козе был главным объектом гражданской обороны. Если бы город с населением в две с половиной тысячи человек можно было взять и перевернуть вверх дном, то взору открылась бы типичная иллюстрация эпохи Холодной войны. Целый город в городе, состоящий из подземных коридоров и помещений, часть из которых была объединена сетью проводов.