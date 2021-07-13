ФОТО. Три домика на деревьях всего в 30 минутах езды от Таллина

Тургид много писал о разнообразных коттеджах и местах для отдыха в Латвии. Можно вспомнить уникальный остров на озере, спальные места в старом вагоне, домики на воде и многое другое. Но необычные места, где можно прекрасно провести небольшой отпуск, есть и в других странах. Так, например, в 30 минутах езды от столицы Эстонии – Таллина – расположились сразу три домика на деревьях, которые самолично построил их владелец Эспар Самблик, а обустроила его жена Кирсти.

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Домики расположены на деревьях, примерно в 200 метрах друг от друга. Тем, кто боится высоты, можно не волноваться, постройки находятся не на самых верхушках деревьев и при взгляде вниз голова кружиться точно не будет.

Первый домик Эспар построил пять лет назад для того, чтобы иметь возможность проводить в нем вместе с семьей свободное время. Но у самого Эспара получалось "наезжать" сюда настолько нерегулярно и мало, что они решили начать сдавать его в аренду: "Для нас это не бизнес, это скорее стиль жизни, поэтому мы хотим, чтобы и другие люди приехали и попробовали так жить, чтобы они смогли побывать максимально близко к природе".

Foto: Publicitātes attēli

Первый домик строили долгих два года, потому что Эспар ничего заранее не планировал и строил, руководствуясь исключительно собственными ощущениями: "У меня есть хороший друг, который помог мне разобраться с техническими вопросами, но я все равно все делал медленно. Второй ломик получился быстрее – всего за полгода. Потому что прежде, чем начать строить, я подумал, как сделать лучше. Больше домиков мы строить не будем, но зато скоро появится сауна на дереве – она расположится на высоте в четыре метра, там даже душ будет! И готова она будет в августе".

Дома находятся не слишком глубоко в лесу, но гости, тем не менее, регулярно видят лисиц, зайцев и оленей, а иногда и лосей. Самым уединенным является "Лесной домик": чтобы попасть туда, нужно пройти по веревочному мосту. В домике есть удобная двуспальная кровать и камин. Во всех коттеджах есть туалет, душ, посуда, летняя кухня и место для барбекю.

Интерьером домиков занималась жена Эспара – Кирсти, и в каждом из них можно найти вещи, которые семейная пара привезла из своих собственных поездок в другие страны.

Рядом с домиками есть пруд, а в получасе езды от коттеджей расположилось болото Рабивере с пешеходной тропой и озером, в котором тоже можно искупаться. Гости могут попросить Эспара натопить сауну или заняться SUP-серфингом или поплавать на каяке. Ближайший магазин находится от домиков в семи километрах, поэтому добираться до него будет не очень легко. Если не хотите идти в магазин, вы можете заказать ужин (пиццу, запеченную в дровяной печи), а также обильный завтрак – но сделать это нужно будет заранее.

И самое важное, что нужно помнить – гостей Эспар с Кирсти принимают только с середины апреля до середины ноября. А всю дополнительную информацию можно узнать ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.