ФОТО. Уникальное место на Куршской косе: эти дюны привлекают туристов со всего мира

Если искать конкурентов дюне Парнидиса в Ниде, то наверняка, таким местом стали бы Мертвые дюны, находящиеся между Юодкранте и Пярвалкой, пишет rus.delfi.lt.
На стоянке около ведущей к ним тропы трудно найти место для автомобиля – число туристов в этом месте растет с каждым годом. Сюда приезжают не только европейцы, но и китайцы, японцы, а также туристы из других дальних стран.
Тропа длиной больше километра ведет к огромным дюнам с уникальной растительностью – картина буквально захватывает дух. Если приходишь сюда впервые, трудно поверить, что это место находится в Литве.
Безжалостные ветра столетия назад занесли песком четыре деревни Нагляй, а сейчас это место – одно из самых популярных в Неринге. С Мертвых дюн открывается великолепный вид на море, залив, дюны, безбрежные леса.
Сливающееся с морем небо только усиливает впечатление. Время здесь словно останавливается.
TagsАктивный отдых Литва
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.