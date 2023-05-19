ФОТО. Уникальный опыт в африканском отеле – завтрак с жирафами

Для многих путешествия – это не только новые места, интересные экскурсии и приятное времяпровождение. Это еще и особые впечатления от проживания, и отель Giraffe Mansion («Усадьба жирафов») в столице Кении Найроби, похоже, поднял эти впечатления на небывалую высоту. В этой гостинице можно одной рукой держать кружку с утренним кофе, а другой – гладить шею дикого жирафа, высунувшегося из окна столовой.

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Giraffe Manor – эксклюзивный дизайн-отель в сети отелей The Safari Collection, предлагающий один из самых уникальных опытов ночевки в мире: встречу с самыми редкими в мире жирафами – жирафами Ротшильда. Миссия Giraffe Manor заключается не только в предоставлении изысканного гостеприимства, но и в долгосрочной защите жирафа Ротшильда, поскольку этот вид когда-то находился под большой угрозой исчезновения, но сейчас его численность в дикой природе возросла. The Safari Collection сотрудничает с Фондом сохранения жирафов – единственной в мире организацией, которая занимается исключительно сохранением жирафов.

Историческая усадьба, в которой расположен отель, является одним из самых знаковых зданий Найроби. В 1930-х годах гости приезжали в этот прекрасный дом, чтобы принять участие в сафари. Внушительный фасад особняка, элегантный интерьер, зеленеющие сады, солнечные террасы и красивый внутренний двор заставляют гостей отеля думать, что они попали прямо внутрь кинофильма "Из Африки" (Out of Arfica). Кроме того, один из 12 номеров назван в честь писательницы Карен Бликсен, по книге которой снят фильм, а в 6 километрах от музея находится ее музей.

Но не только элегантные интерьеры и живописные окрестности привлекают путешественников. На территории отеля живут жирафы. Стадо жирафов Ротшильда (Giraffa camelopardalis rothschildi) свободно бродит по территории площадью почти пять гектаров, засовывая свои длинные шеи в окна в надежде на угощение, прежде чем отправиться в соседний заповедник, где у них свой дом. Чаще всего их можно увидеть во время завтрака или после обеда, когда они собираются перед усадьбой и любят проводить время с гостями отеля.

Как уже упоминалось выше, в последние годы количество жирафов Ротшильда в дикой природе увеличилось, однако, по данным animalia.bio и rigazoo.lv, это все еще одна из самых исчезающих популяций жирафов в мире, которая почти полностью исчезла в западной Африке.

Изолированные популяции жирафа Ротшильда обитают в саваннах, лугах и открытых лесах Уганды и Кении. На сайте Африканского фонда дикой природы (awf.org) основной причиной исчезновения жирафа названо развитие сельского хозяйства, а тот факт, что оставшиеся популяции изолированы друг от друга в национальных парках, частных владениях и других охраняемых территориях, еще больше сдерживает их рост. В настоящее время 60 процентов оставшихся в мире жирафов Ротшильда обитают в дикой природе в Кении – стране, которая продемонстрировала свою приверженность делу сохранения жирафов.