ФОТО. Усадьба Орвидасов: советский танк, кресты и множество скульптур - необычный музей под открытым небом

В трех часы езды от Риги (и на территории наших соседей – Литвы) находится очень необычный парк, который и парком-то сложно назвать – усадьба Орвидасов. Это не просто дорожки в лесу и не просто дорожки в ухоженном парке – это место с необычной аурой, которую только подчеркивает невероятное количество каменных и деревянных скульптур, созданных отцом и сыном Орвидасами.

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Рассказ о деятельности музея следует начать с личности его основателя, литовского художника, камнетеса Вилюса Орвидаса. Ремеслу камнетеса он научился у своего отца Казиса Орвидаса (1905-1989), и, вернувшись в 1973 году из армии, привез в усадьбу множество камней, которые надлежало раздробить. Художник хотел вдохнуть в них вторую жизнь, как во все остальные предметы, которые он привозил из разрушавшихся усадеб. А среди них встречались столетние деревья; огромные, суровые пни; старые, уже не использовавшиеся сельскохозяйственные инструменты и т.д.

Год за годом таких предметов становилось все больше и парк заполняли разнообразные скульптуры и инсталляции, большинство из которых теперь несли в себе религиозное значение. Этому способствовал и тот факт, что в 1989 году Вилюс Орвидас принял постриг монаха Ордена Младших Братьев С. Франциска, выбрав имя брата Габриелюса.

Foto: Nataly Hlapkovska

Кроме работ отца и сына Орвидасов в парке собраны и произведения других мастеров, выполненные из камня и дерева. А на входе в парк вас ждет танк.

Если вы хотите задержаться в усадьбе больше, чем на один день, то краю парка оборудован гостевой дом, где можно снять комнату. Нужно только помнить, что усадьба работает не круглый год, а с 1 марта по 30 ноября и не в каждый день недели. Цена билетов: 4 евро для взрослого и 2 евро для ребенка. Подробнее про усадьбу можно прочитать ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.