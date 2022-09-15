ФОТО. Усадьба в Жагаре – место, где жил последний фаворит российской императрицы Екатерины II Платон Зубов

Жагаре – это небольшой городок в Литве, практически на границе с Латвией. Впрочем, известен он не только тем, что является самым северным населенным пунктом наших соседей, но и наличием в нем дворца и парка усадьбы Жагаре. Парк усадьбы считается одним из самых красочных и интересных с архитектурной точки зрения парков в Литве, а дворец усадьбы Жагаре известен тем, что когда-то принадлежал Платону Зубову – последнему фавориту российской императрицы Екатерины II.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как Зубов оказался хозяином Жагаре понять очень просто: будучи фаворитом императрицы, он, оказывая на Екатерину II большое влияние, фактически стал вторым после нее человеком в Российской империи. Это позволило ему проводить свою линию и во внешней политике страны. Так Зубов стал одним из организаторов третьего раздела Речи Посполитой, в результате оказался стал одним из крупнейших землевладельцев Литвы. Ему отошли обширные земли вокруг Шауляя, включая и усадьбу в Жагаре.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Дворец усадьбы Жагаре построен в середине XIX века, в стиле позднего классицизма. Сейчас в нем находится туристический центр и краеведческий музей. Отличным добавлением к симпатичному дворцу является и парк усадьбы – считается, что в нем находится самая большая в Литве высаженная березовая роща и приусадебная конюшня, построенная помещиком Дмитрием Нарышкиным.

Парк делится на 2 части – старую и новую. Старая часть, около усадьбы, образована в первой половине XIX века. А в конце XIX – начале XX века дендролог Георг Купхальд разработал планировку второй части парка. В ней было высажено более 200 видов растений. Более ста из них произрастают здесь и по сей день. В парке до сих пор сохранились различные дорожки и тропинки, прогулка по которым позволит ощутить величие и красоту этого места. Весной, кстати, парк покрывает великолепный ковер голубых перелесок.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Кстати, Жагаре известен не только благодаря тому, что здесь проживал Платон Зубов. Из Жагаре в XIX веке вышли несколько известных представителей Мандельштамов, в том числе общественный деятель и публицист Леон Мандельштам, его брат Вениамин Мандельштам, рижский архитектор Пауль Мандельштам; отсюда же происходил Беньямин Зунделевич Мандельштам, дед Осипа Мандельштама.

Если прогулки по приусадебному парку вам не хватило, то отправляйтесь на природную тропу по жагарскому озу, про которую мы уже писали. Тропа идет вокруг озера Жвельгайчу, ее длина всего 3,6 километра. Вокруг тропы создано множество мест для пикника, где вы можете присесть и отдохнуть. На самом большом месте для пикника есть большая детская площадка, а также специально оборудованные волейбольная и баскетбольная площадки.