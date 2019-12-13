ФОТО. В аэропорту Вильнюса установили елку из запрещенных к провозу предметов

В Вильнюсском аэропорту уже в течение некоторого времени стоит нетрадиционная рождественская елка, которую сделали из запрещенных к перевозке в самолете предметов – ножей, ножниц, зажигалок и др.

Директор Департамента по безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас сказал, что такая идея родилась у коллег из авиационной безопасности, они ее и создали, пишет портал rus.delfi.lt.

По словам Кшанаса, елку сделали из ненастоящих ножей, гильз, ножниц, разного оружия и других запрещенных предметов.

"Елка создавалась больше для внутреннего круга коллег, но, мы верим, что ее успели увидеть и пассажиры. Это отличный повод вспомнить о том, что в аэропорту действуют более строгие правила провоза багажа", - сказал он.

Кшанас подчеркнул, что работники аэропорта такие вещи не конфискуют.

"Надо понимать, что мы вещи не конфискуем. Мы всегда предлагаем такие вещи сдать на хранение или вернуть провожающим людям. Если у пассажира нет такой возможности и он не оставил предмет до проверки – то этот предмет попадает в руки наших специалистов. Также во всех трех Литовских аэропортах созданы условия для того, чтобы пассажиры отдавали продукты "Продовольственному банку".

Чаще всего пассажиры пытаются провезти газовые баллончики, а их нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в регистрируемом багаже. Бывают острые вещи - ножи, ножницы, ненастоящее оружие, а такие предметы тоже запрещено перевозить", - сказал Кшанас.

Он прибавил, что количество пассажиров, которые пытаются провезти запрещенные вещи, сокращается – люди обычно знают, что запрещено к перевозке.