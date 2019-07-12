ФОТО. В Бирштонасе открыта самая высокая в Литве башня обозрения

11 июля в Бирштонасе официально была открыта самая высокая в Литве башня обозрения, пишет портал rus.delfi.lt. С пятницы эту башню могут посетить все желающие.

Высота башни 45 метров и для того, чтобы забраться на самый верх, нужно преодолеть 300 ступенек. Ее возведение заняло чуть меньше года.

Идея строительства этой башни родилась у архитекторов Донатаса Малинаускаса и Витаутаса Путны. Сначала планировалось, что высота башни будет около 40 м, но потом было решено сделать ее выше, чтобы открывался привлекательный вид на петли Немана. Башня стоит на холме, поэтому она видна уже на подъезде к Бирштонасу.