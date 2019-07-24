ФОТО. В Дорожном музее Эстонии отдали власть машинам

В расположенном неподалеку от Тарту Эстонском дорожном музеее 20 июля открылась новая интерактивная выставка "Властвование машин". Новый машинный зал, посвященный дорожному движению и занимающий 1500 квадратных метров, будет интересен как детям, так и взрослым.

Основная мысль, вдохновившая выставку "Властвование машин" — это противоречивость в отношениях между машинами и теми, кто ими управляет. Выставка предоставляет посетителям самим решать управляют ли люди машинами или машины управляют людьми. Она посвящена трем темам: дорожная культура, обучение дорожному движению и дорожно-строительная техника. Каждая часть по-своему осмысливает властвование машин.

"Если раньше дорожный музей посещали чаще всего летом, то после открытия нового машинного зала мы можем предложить гостям больше интересных открытий, увлекательных мероприятий и общественных программ круглый год," - рассказывает специалист по коммуникации Дорожного музея Эстонии Лиина Кукк.

Выставка спроектирована для всей семьи: детям понравятся интерактивные экспонаты, бабушки с дедушками найдут много возможностей поностальгировать, и все взрослые смогут еще раз освежить знания о безопасном движении. "В первой части экспозиции посетители явно увидят, как машина в 20-ом веке превратилась из предмета роскоши в предмет потребления. В конце машинного зала можно ознакомиться с примерно 90 тоннами дорожно-строительной техники, которая дает представление об истории строительства дорог в Эстонии. Там же все желающие могут ощутить, какого управлять дорожной техникой," - добавила Кукк.

Самая выдающаяся часть экспозиции – это центр обучения дорожному движению, который рассказывает о механике машин, физике движения и безопасности. С помощью современных технологий посетителям передается непосредственные ощущения того, что происходит, например, в движущемся к месту происшествия автомобиле скорой помощи; насколько опасно отвлекаться за рулем; как устроены системы безопасности машин и так далее. Буквально разрезанная наполовину BMW демонстрирует внутреннее устройство автомобиля. Посетители выставки могут экспериментировать с раскраской машины своей мечты и опробовать свои навыки езды в разных условиях на симуляторе.

Эстонский дорожный музей и Почтовый тракт входят в список 21 уникального объекта в Южной Эстонии, которые рекомендованы к посещению всем любителям истории и природы.

Время работы:

Вторник–воскресенье: 11:00 - 19:00

Понедельник закрыто

Стоимость билетов:

Взрослый - 8 €

Ребенок - 5 €

https://www.maanteemuuseum.ee/ru