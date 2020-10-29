ФОТО. В Эстонии продается Земля птичьего помета — всего за 99 000 евро

На сайтах недвижимости можно найти объявление о продаже острова Линнусааре (дословный перевод - "птичий остров"), расположенного в Рижском заливе. В народе остров больше известен под названием Линнуситамаа (дословный перевод — "земля птичьего помета"). Остров можно купить всего за 99 000 евро, пишет Ärileht.

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Как написано в объявлении на портале продажи недвижимости Kinnisvara24, Линнусааре — небольшой островок недалеко от побережья Сааремаа, всего в 300 метрах от острова Абрука. Площадь острова — всего 4,8 га. Считается, что это одно из лучших мест в мире для наблюдения за птицами.

Согласно Закону об охране природы Эстонии § 38 (3), на острове запрещено строительство каких бы то ни было новых зданий и сооружений, за исключением непроизводственных строений для нужд охранной зоны.

Как сообщает портал, необычное название острова восходит к XVI веку, когда моряки, гуляя по берегу, обнаружили на камнях груды птичьего помета. После этого место насмешливо стали назвали Линнуситамаа — "Земля птичьего помета", а позже даже сделали название официальным. Правда, в наши дни остров все же называется Linnusaare — "Птичий остров".

Однако всемирную известность остров получил благодаря газете New York Times, в которой 18 января 1906 года вышла статья: "В вихре русской революции, следуя примеру своих братьев на материке, несколько островов в Балтийском море объявили себя независимыми республиками. Среди них небольшой остров Линнусита возле Абрука…" Данное заявление вовсе не было шуткой. Газета New York Times на полном серьезе рассказывала, что остров, вероятно, станет самым маленьким государством в мире, и там якобы уже даже избран второй по счету президент — некто господин Янеэнсон.

Линнусааре находится в непосредственной близости от острова Абрука. Большую славу принес острову писатель Юри Туулик, уроженец Абрука, издавший в 2004 году издал сборник рассказов "Linnusita".

Теперь этот частный остров с гордым названием ищет нового владельца или, если следовать версии New York Times, своего "президента".