ФОТО. В эстонском Вильянди установили оригинальную "елку" из уличных фонарей
Foto: Kenno Soo/Ekspress Meedia

На одном из перекрестков в эстонском городе Вильянди вновь установили полюбившуюся многим необычную рождественскую конструкцию из светящихся уличных фонарей.

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8-метровая рождественская "елка" состоит из 77 старых уличных фонарей, которые использовались на улицах Вильянди в течение последних 40 лет.

Первый раз такую необычную конструкцию установили в Вильянди в 2018 году. Она так понравилась как местным жителям, так и приезжим из других городов, что "елку" негласно стали называть зимним символом Вильянди. В этом году она вновь будет радовать жителей города до начала января.

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