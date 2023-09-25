ФОТО. В Литве фермер предлагает горожанам переночевать на сене и неплохо на этом зарабатывает

Люди, которые путешествуют по Литве, хотят увидеть что-то новое, поэтому Она Гружаускене из Биржай придумала интересный способ заработать. Она предлагает желающим переночевать на сене. Такая ночевка стоит 10 евро.

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Правда, своих постояльцев она предупреждает - ночью их могут "навестить" мыши и крысы, а также разные насекомые. Такое нестандартное место для туристов посетил журналист портала ru.DELFI.lt Ориюс Гасановас.

"На недостаток денег жалуются лишь лентяи, которые ничего не делают", – говорит живущая в Биржайском районе Она Гружаускене.

В деревне Киркилай, на ул. Яжерелё, во дворе своей усадьбы женщина устроила кемпинг для отдыхающих Prie įgriuvėlės, и разными способами зарабатывает на туристах. К ней едут латыши, эстонцы, поляки, немцы, скандинавы и немало литовцев. "Людям надоели обычные гостиницы. Им хочется чего-то нового", – поясняет Она Гружаускене.

Она сдает в аренду туристам все, что есть рядом с ее домом. "Можно ночевать в амбаре, на набитых сеном матрасах, а можно прямо на сене", – предлагает хозяйка.

Эта женщина могла бы смело ездить по литовским деревням и рассказывать местным жителям, "как заработать на глупых туристах".

Foto: Orijus Gasanovas/DELFI.lt

Она удивлена тем, что туристов поражают самые элементарные вещи в деревне - куры, петухи, утки, коровы, козы, стога сена, вода из колодца и т.д.

"В больших городах выросло такое поколение, которое не знакомо с селом. Они не видели ни домашних животных, ни как мы еду готовим. Им все интересно, их все удивляет", – сказала Она и ее это радует.

Ей нравится принимать туристов и рассказывать им о жизни в деревне да еще и получать за это деньги.

"Это место, где вы можете весело провести время около озера, научиться ремеслам и попробовать разные блюда. Здесь учат вязать на граблях, ткать ковры на велосипедном колесе, стричь овец, очищать шерсть, прясть пряжу", – рекламируется Она в интернете.

Ночь она предлагает провести в кемпинге рядом со своим домом.

"Кроватей, как в обычных гостиницах, у меня нет. Таких мест для ночлега и без того много вокруг Биржая, у меня есть более интересные варианты", – рассказала Она.

Всех туристов встречает большая скульптура самой хозяйки усадьбы, которую она сделала из старой куклы, парика и свадебного платья.

Foto: Orijus Gasanovas/DELFI.lt

"Кому-то эта скульптура больше напоминает чучело. Ничего, я не сержусь, можно и так подумать, она выполняет и эту функцию. Сосед думал, что я установила ее для отпугивания воров, всегда кажется, что во дворе кто-то есть. Один раз он даже подумал, что это я стою во дворе. Такая у меня цель, чтобы все, кто приезжает, почувствовали, что их ждут. Я очень гостеприимная и хочу это показать", – сказала Она, которой нравится розовый цвет.

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Поэтому она покрасила волосы в розовый и носит розовое платье.

"Люди устали от темных цветов, от траура. Хочется, чтобы было веселее, ярче, им нравится, что я всех встречаю нарядная. Увидят меня - и настроение поднимается", – сказала хозяйка.

Всем приезжим она предлагает не спешить, побыть дольше. Чтобы люди не замечали, как идет время - рассказывает свои истории. Например, о том, что установила рекорд Литвы, соткав самую длинную в Литве дорожку. Многие соседи удивляются, как Оне удается заработать на самых обыденных вещах. За это ее даже критикуют, но она не переживает.

"Я никогда не была, как все, я оригинальный человек. Такой была, такой и останусь", – рассказывает женщина.

Foto: Orijus Gasanovas/DELFI.lt

Правда, она сказала, что не сама придумала предлагать ночлег на сене. Об этом просили сами приезжие.

"Стали говорить, что некоторые члены их семьи никогда не спали на сене. А ведь это так здорово. Появился спрос", – рассказала предпринимательница.

У нее можно заказать две услуги, связанные с сеном. Желающие больше комфорта могут ночевать на матрасах, набитых сеном. Их она приносит в хозпостройку, раскладывает рядом, стелет постельное белье - там люди и спят.

Второй вариант более экстремальный – шалаш. Это такая конструкция из сена. Его делают из двух деревянных решеток для сушки сена, покрывают сеном. Он треугольной формы.

Foto: Orijus Gasanovas/DELFI.lt

Хозяйка старается создать уют, поэтому она такой шалаш устроила своими руками и приспособила для ночлега. Изнутри покрыла сено прозрачным материалом, а с обеих сторон повесила занавески.

"Хочешь закрываешь, хочешь - открываешь. Очень удобно, защищает от дождя и ветра", – сказала Она.

Поскольку в наших климатических условиях спать на сене, лежащем на земле, не очень приятно, под сеном лежит матрас, есть и постельное белье.

Она предупреждает своих клиентов, что ночью к ним могут "заглянуть" непрошеные гости. "Тут природа, условия естественные. А в природе всякое бывает. Не скрою, по двору иногда бегают большие крысы. Кошки их ловят, но не всех успевают переловить. Поэтому предупреждаю гостей - не бояться, если вдруг пробегут мимо такого шалаша", – сказала женщина.

Предупреждает она и о насекомых. "Хочешь ощутить деревню – пожалуйста. В настоящей деревне не только комфорт. Здесь всякое бывает", – смеется Она.

За ночлег и завтрак или ужин она берет 10 евро с человека. Угощает кашей из зерна и овощей, которая напоминает суп.