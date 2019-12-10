ФОТО. В Литве рождественскую елку установили прямо на реке

В минувшие выходные зажгли огни на рождественской елке и в литовском городе Аникщяй. Впрочем, место, которое для нее было выбрано, оказалось гораздо более впечатляющим, нежели все остальное - дерево установили аккурат на середине реки.

"По нашим данным, это первый такой случай в Литве, когда елка стоит прямо на середине реки", - сказала представитель администрации Аникщяйского районного самоуправления Аудроне Паярскене.

Рождественская елка, высотой 12 метров, установлена на понтонной платформе между двумя мостами. И вот как это выглядит: