ФОТО. В Литве вновь проходит фестиваль "Большие китайские латерны"
Foto: Rytis Šeškaitis

В Пакруойской усадьбе, между Шяуляем и Ригой, стартовал традиционный, уже четвертый по счету, Фестиваль китайских фонарей.

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На этот раз темой яркого шоу выбрана сказка Льюиса Кэррола "Алиса в Стране Чудес". В результате по территории одной из самых больших усадеб в странах Балтии сейчас важно прохаживается Чеширский Кот, способный, как известно, исчезать в любой момент.

Китайские фонари будут зажигаться в усадьбе каждые выходные (пятница-воскресенье с 16:30 до 22:00). Фестиваль продлится до 16 января.

Пакруойское поместье – самое большое из сохранившихся в Литве поместий с ансамблем из 26 зданий, в котором воссоздали быт и жизнь поместья конца XIX – начала XX в. На территории усадьбы также работают кафе и Рождественский базарчик.

Цена билетов:
Взрослым – 15 евро,
детям, студентам, пенсионерам – 11 евро.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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