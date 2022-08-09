ФОТО. В Литву на пикник? Природная тропа вокруг озера в Жагаре на границе с Латвией

Литовский Жагаре – самый северный город наших соседей, расположенный недалеко от границы с Латвией. А это значит, что путь до Жагаре займет у вас всего около полутора часов – в зависимости от того, в какой части Риги вы живете.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несмотря на свои довольно скромные размеры, город может похвастаться несколькими интересными местами как в нем самом, так вокруг него. Мы, например, побывали на расположенной рядом с городом природной тропе по жагарскому озу – Žagarės ozo pažintinis takas.

Оз (или эскер) – это узкий и длинный вал ледникового происхождения, высота которого может достигать нескольких десятков метров. Оз в Жагаре считается одним из самых длинных и выразительных валов в Литве, поэтому нет ничего удивительного в том, что по нему в свое время решили проложить прогулочную тропу, длина которой составляет 3,6 километра. Тропа идет вокруг озера Жвельгайчу, которое расположено в естественной ложбине между двумя хребтами жагарского оза.

Несомненным плюсом тропы и озера в целом является то, что мест для пикника и, соответственно, для парковки вокруг озера предостаточно. И, если по каким-то причинам вас не устроит первое попавшееся, вы всегда сможете проехать чуть подальше и припарковаться в другом месте. Мы оставили машину там, куда привел нас Waze – и сразу отправились на тропу.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Первая половина тропы проходит между двумя частями озера и карьером, вторая – между озером и рекой Свете. Причем если в самом начале вам придется идти по узкой лесной тропинке, то после того, как вы обогнете озеро, тропинка превратится в довольно широкую лесную дорогу, по которой время от времени ездят машины (по направлению к очередному месту для пикника). По дороге можно будет полюбоваться на городище Жвелгайтис, излучину и старую плотину реки Свете, посетить остров Любви и пройти мимо руин бывшей водяной мельницы.

Если вам не хватит прогулки вокруг озера, то можно подняться на городище Жагаре, на котором, по преданию, стоял замок литовского князя Жвелгайтиса, или взобраться на небольшую смотровую "вышку" в виде паучьей паутины. За паутиной, кстати, есть вход на маленькое и уже сильно заброшенное старинное кладбище.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Место очень красивое и, как оказалось, очень популярное среди местных жителей. Так что если вы хотите погулять на природе в тишине, то постарайтесь доехать до озера максимально рано, иначе всю вашу прогулку по тропе вас будут преследовать детские вопли и музыка с площадок для пикника.

Кстати, площадок тут очень много, все они снабжены беседками со столиками, раздевалками, мусорниками и туалетами (тип – дырка в полу). На самом большом месте для пикника есть большая детская площадка, а также специально оборудованные волейбольная и баскетбольная площадки. На прокат можно взять катамараны или байдарки, а также арендовать баню. В общем, если вы не очень любите гулять по лесам, но готовы провести весь день около воды на пикнике и с возможностью занять детей, то озеро Жвельгайчу – очень хорошее место и мы всячески его рекомендуем.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

А если вы любите прогулки по лесным тропам, но не готовы покупать для этого специальную обувь и вообще предпочитаете более "цивилизованные" места, то тропу по жагарскому озу мы рекомендуем еще больше!