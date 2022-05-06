ФОТО. В мае в Пакруойском поместье пройдет первый Весенний фестиваль цветов

Расположенная недалеко от латвийской границы Пакруойская усадьба, приглашает вас встретить весну в море цветов – здесь впервые состоится Весенний фестиваль цветов, начало которого намечено на 7 мая. Он продлится целый месяц.

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Флористы усадьбы вынашивали этот проект несколько лет и в сотрудничестве с голландскими цветоводами выбрали более 250 видов тюльпанов и других изысканных весенних цветов: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари и другие.

В итоге на территории усадьбы было высажено пять миллионов цветочных луковиц. Особое внимание в этом проекте уделялось не только цветовой гамме и выбранным ландшафтным орнаментам, но и высоте цветов и периоду их цветения.

Во время фестиваля будет работать "Галерея весенних цветов", где вы сможете услышать советы профессиональных флористов и ботаников, проконсультироваться, купить качественное растение или цветочную композицию.

Foto: Publicitātes attēli

Помимо цветов, в поместье будут работать разнообразные мастерские, вариться пиво и другие не менее интересные напитки. Парфюмер будет готовить из первых цветов ароматные масла, а механики поместья будут водить и ремонтировать автомобили из последней коллекции барона.

У гостей поместья также будет уникальная возможность увидеть настоящий кабинет врача конца XIX века и его тайное увеселительное место – Паноптикум. Личный доктор фон дер Ропа сам собрал в нем уникальную коллекцию забавных вещей.

Пакруойское поместье – самое большое из сохранившихся в Литве поместий с ансамблем из 26 зданий, в котором воссоздали быт и жизнь поместья конца XIX – начала XX в.

Эти места неподалеку от Шауляя упоминались еще в XVI веке, однако нынешняя усадьба появилась здесь лишь в веке XIX-м. Незадолго до его наступления барон Вильгельм фон Ропп получил здесь во владение огромные территории, женившись на графине Александре Мюнстерите. Постепенно в Пакруоисе начала строиться красивая усадьба, сильно отличающаяся по стилю от других литовских поместий.

Поместье раскинулось на площади в пять гектаров и везде здесь ощущается гармония и стиль, присущие всем объектам, будь то хозяйственные постройки, главный особняк или парк. Рядом протекает речка Круоя, а по мостику из усадьбы можно попасть на остров Влюбленных.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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