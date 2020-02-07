ФОТО. В Москве установят крупнейшее колесо обозрения Европы

Московский госстройнадзор разрешил установить колесо обозрения высотой 136 метров (в некоторых источниках – 140 метров) на ВДНХ. "Солнце Москвы" станет самым высоким в Европе. Пока этот титул – у "Лондонского глаза", высота которого 135 метров.

На колесе обозрения будет 30 закрытых кабинок с кондиционерами и отоплением, системой видеонаблюдения, аудиогидом, информационным экраном и тревожной кнопкой для связи с оператором, пишет портал 34travel.me со ссылкой на stroi.mos.ru. Один круг займет почти 19 минут.

Foto: stroi.mos.ru

Кабинки можно будет арендовать для свиданий и фотосессий, образовательных занятий и уроков йоги (в каждую помещается до 15 человек). Руководители проекта также обещают помочь с организацией предложения руки и сердца.

Рядом с аттракционом построят многофункциональный комплекс с кинотеатром, выставочными залами, игровым центром и фуд-кортом. Проект планируют реализовать к 2021 году.