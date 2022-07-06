ФОТО. В Пакруойской усадьбе начался фестиваль цветов "Сон в летнюю ночь. Хаос."

В литовской Покруойской усадьбе в июле пройдет четвертый летний фестиваль цветов "Сон в летнюю ночь. Хаос". Это крупнейший праздник лета и цветения в Прибалтике, который отмечается до исхода лета – до конца августа.

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В этом году тема летнего цветочного фестиваля — хаос, поэтому садовники усадьбы создавали летний цветочный праздник особенно авантюрно, смело сочетая цвета и виды растений. Посетив впечатляющие цветники Пакруойской усадьбы, вы обнаружите, что не только цветы, но и овощи – помидоры, капуста, артишоки, тыква, свекла и другие – обладают волшебной силой цветения и красотой. Как обычно, фестиваль постарается превзойти самого себя в сравнении с прошлыми годами, уделяя особое внимание историческим архитектурным декорациям, где цветочные инсталляции подняты на высоту десятков метров и расцветают в самых разнообразных цветах и ​​ракурсах.

Девиз фестиваля в этом году — "Omnia vincit amor!", что в переводе с латыни означает "Любовь побеждает все!". Эти слова встретятся на территории поместья в виде впечатляющей цветочной скульптуры длиной 40 и высотой 6 метров, ведь именно любовь на этом фестивале создает гармонию в царящем хаосе, соединяя, казалось бы, несовместимое.

Foto: Publicitātes foto

Это будет четвертый фестиваль, вдохновленный пьесой Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". Здесь можно будет испытать все то, что характерно для пьес Шекспира – веселье, любовь, интригу, радость театральной игры, музыки, смеха - и все это в окружении цветов.

Пакруойская усадьба является не только крупнейшей усадьбой в Литве, но и одним из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, победившим в номинациях "Туристический объект года 2019" и "Туристический объект года 2021".

Ансамбль усадьбы состоит из более чем 30 исторических зданий, открыт музей, переносящий посетителей в атмосферу в XIX века. Здесь можно поработать в мастерских местных умельцев, сделать фото в старинной фотостудии, увидеть коллекции костюмов, духов, старинных автомобилей и мотоциклов, а также роскошную коллекцию живых птиц.

На территории усадьбы также работает ресторан-трактир, где в аутентичной атмосфере можно насладиться традиционными и современными литовскими блюдами, а также приготовленными в усадьбе настойками и коньячными винами.

Время работы

с воскресенья по четверг: 12:00-20:00

пятница-суббота: 12:00-21:00



С 12:00 до 17:00 работают мастерские ремесленников.

С ценами на билеты можно познакомиться здесь.

