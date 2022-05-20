ФОТО. В Пакруойской усадьбе "расцвел" крупнейший в Балтии фестиваль весенних цветов

Восхитительные краски, цветочное великолепие и богатство сортов - совсем недалеко от Латвийско - Литовской границы, в Пакруойской усадьбе проходит крупнейший фестиваль весенних цветов. Здесь вы сможете увидеть более 250 сортов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мускари и других цветов, выросших из 5 миллионов луковиц на территории 10 гектаров. Магия цветов кроется в настоящем моменте, так что не медлите и запланируйте поездку уже на эти выходные и ближайшую неделю.

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Свой фестиваль флористы усадьбы создали в сотрудничестве нидерландскими селекционерами, вдохновляясь знаменитым амстердамским фестивалем тюльпанов Keukenhof, где было отобрано более 250 луковиц тюльпанов и саженцев других самых популярных весенних цветов.

Особое внимание в этом проекте уделяется не только цветовой гамме и выбранным ландшафтным орнаментам, но также высоте цветов и периоду их цветения.

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На фестивале, на протяжении всего периода цветения, действует "Галерея весенних цветов", где можно услышать советы профессиональных флористов и ботаников, получить консультацию, купить красивое растение или цветочную композицию, насладиться эликсиром молодости, произведенным в усадьбе, да и просто ощутить умиротворение. Как обычно в усадьбе открыт музей, переносящий посетителей в атмосферу в 19 века. Здесь можно поработать в мастерских местных умельцев, сделать фото в старинной фотостудии, увидеть коллекции костюмов, духов, старинных автомобилей и мотоциклов, а также роскошную коллекцию живых птиц.

Пакруойская усадьба является не только крупнейшей усадьбой в Литве, но и одним из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, победившим в номинациях "Туристический объект года 2019" и "Туристический объект года 2021".

Foto: Publicitātes foto

На территории усадьбы также работает ресторан-трактир, где в аутентичной атмосфере можно насладиться традиционными и современными литовскими блюдами, а также приготовленными в усадьбе настойками и коньячными винами.

Маленькие Нидерланды находятся здесь, совсем рядом — в Пакруойской усадьбе, всего в 130 км от Риги!

Время работы

В рабочие дни:

С 12:00 до 20:00.

Билетные кассы открыты каждый день с 12:00 до 19:00.

Территория усадьбы закрывается с 20:00.

С 12:00 до 17:00 работают мастерские ремесленников.

На выходных:

С 12:00 до 21:00.

Билетные кассы открыты каждый день с 12:00 до 20:00.

С 12:00 до 17:00 работают мастерские ремесленников.

Экскурсии по замку до 17:00.

Цена билетов

В рабочие дни:

Взрослым — 9 EUR/чел.

Школьникам, студентам, сеньорам, людям с инвалидностью — 7 EUR/чел.

Детям до 7 лет (включительно) — бесплатно.



На выходных:

Взрослым — 16 EUR/чел.

Школьникам, студентам, сеньорам, людям с инвалидностью — 12 EUR/чел.

Детям до 7 лет (включительно) — бесплатно.

Семейный билет 2+1 — 38 EUR.

Семейный билет 2+2 — 48 EUR.

Билеты также можно купить ОНЛАЙН.

Пакруойское поместье – самое большое из сохранившихся в Литве поместий с ансамблем из 26 зданий, в котором воссоздали быт и жизнь поместья конца XIX – начала XX в.

Foto: Publicitātes foto

Эти места неподалеку от Шауляя упоминались еще в XVI веке, однако нынешняя усадьба появилась здесь лишь в веке XIX-м. Незадолго до его наступления барон Вильгельм фон Ропп получил здесь во владение огромные территории, женившись на графине Александре Мюнстерите. Постепенно в Пакруоисе начала строиться красивая усадьба, сильно отличающаяся по стилю от других литовских поместий.

Поместье раскинулось на площади в пять гектаров и везде здесь ощущается гармония и стиль, присущие всем объектам, будь то хозяйственные постройки, главный особняк или парк. Рядом протекает речка Круоя, а по мостику из усадьбы можно попасть на остров Влюбленных.